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План по Криму і підписання документа: у Зеленського назвали сценарій нової поїздки гаранта до США

12 вересня 2021, 20:57

ООН - це 193 країни, які можна підключити до перемовин щодо Криму, сказав Сергій Никифоров.

Зеленський
Зеленський наразі не вирішив, чи поїде він до США - Никифоров / Фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський наразі ще не вирішив, чи поїде він до Нью-Йорку на Генеральну Асамблею ООН, яка стартує 14 вересня. Візит глави держави залежить від доцільності подібної ініціативи. Незважаючи на це, у Києві проводять роботу з підготовки поїздки гаранта до США. Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Чи вирішить він летіти - це залежить тільки від нього. Він прийматиме рішення, виходячи з доцільності. Адже витратити купу часу - день туди, день назад на переліт – заради того, щоб постояти на трибуні ООН? Звичайно, ні", - розповів спікер Банкової у ефірі телеканалу Дом.

За його словами, конкретного рішення президент наразі ще не прийняв. Візит повинен може бути виправданий, якщо під час поїздки можуть бути укладені певні домовленості.читайте такожВізит до США став перемогою України: Кулеба розкрив деталі зустрічі Зеленського та Байдена

"Якщо користь - якісь домовленості, якісь зустрічі, підписання якихось документів - виправдовує цю витрату часу, президент вирішить летіти. Якщо не виправдовує, якщо це просто церемоніальна поїздка, то він вирішить не летіти. Тому все залежить від президента. Але наразі десь 50 на 50", - сказав Никифоров і додав, що дипломати все ж проводять підготовку поїздки Зеленського до Штатів.

Також він припустив, що на Генеральній асамблеї президент може презентувати Кримську платформу і запропонувати державам підписати декларацію саміту.

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"Все ж таки ООН - це 193 країни. Він може запросити ці країни приєднатися до Кримської платформи. Це було б хорошим жестом", - підкреслив Сергій Нікіфоров.

Візит Зеленського на Генасамблею ООН до США

Прессекретар президента України Сергій Никифоров раніше заявив, що йде робота над організацією візиту Володимира Зеленського до США для участі в Генеральній Асамблеї ООН. Захід відбудеться у Нью-Йорку.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пізніше уточнив, що остаточно поки що не вирішено, чи поїде Зеленський до США. Дипломат не виключив варіант, за якого президент виступить в ООН відеозв'язком.

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новини США ООН Володимир Зеленський Сергій Нікітенко новини України Офіс президента
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