"Плівки Медведчука": адвокати Порошенка подали до суду на Зеленського і висунули вимогу

Адвокати Порошенка подали до суду на Зеленського і вимагають оприлюднити всі аудіозаписи з циклу "плівок Медведчука" / УНІАН

Адвокати лідера фракції Європейська солідарність Петра Порошенка подали в суд на президента України Володимира Зеленського. Вони звинувачують Офіс президента в причетності до публікації проектом BIHUS.info "плівок Медведчука" з метою дискредитації колишнього глави держави, і вимагають публікації всіх аудіозаписів у первісному вигляді.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook адвокат п'ятого президента країни Ігор Головань, у вівторок, 6 липня, написав про те, що припущення захисників Порошенка, згідно з яким Офіс президента може бути причетний до публікації командою журналіста Дениса Бігуса "плівок Медведчука", "підтвердило" нещодавнє інтерв'ю глави держави Володимира Зеленського.

"Бігус повинен опублікувати всі "плівки"! Феєричне інтерв'ю Зеленського каналу 1+1 яскраво підтвердило очевидне припущення про причетність президентського офісу до відео BIHUS info з так званими „плівками Медведчука". Не залишило інтерв'ю сумнівів і про те, що керована з президентського офісу і виконана BIHUS info акція спрямована не проти Медведчука і його співрозмовників, а виключно проти основного політичного опонента Зеленського", - вважає Головань.читайте такожПлівки Медведчука-Порошенка: чому питань більше, ніж відповідей

Також він вказав, що у зв'язку з вищевказаними аргументами адвокати Петра Порошенка прийняли рішення звернутися до суду з позовом до Володимира Зеленського і організації Том 14 від імені глави партії Європейська солідарність, і вимагають опублікувати всі аудіозаписи в їх початковому вигляді.

"Ми подали до суду від імені Петра Порошенка позов до президента Зеленського та громадської організації "Том 14" з вимогою визнати протиправним приховування від товариства "прослушок" і зобов'язати оприлюднити всі записи у первісному вигляді", - підкреслив Ігор Головань.

Оприлюднення "плівок Медведчука"

У травні журналісти проекту Bihus.Info заявили, що вони отримали аудіозаписи телефонних розмов політика Віктора Медведчука. В них зафіксовані його перемовини з бойовиками "ДНР", помічниками Путіна, а також чиновниками з Кремля за останні роки. Справжність плівок перевіряється, сам Медведчук заперечує їх автентичність.

Журналісти розділили цикл на чотири частини: