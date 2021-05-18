Підраховані колосальні збитки України від запуску Північного потоку-2

Збитки України від запуску Північного потоку-2 / Reuters

Через запуск російського газопроводу Північний потік-2 наша країна щорічно втрачатиме 5-6 млрд доларів. Це будуть прямі і непрямі втрати, якщо транзит територією України припиниться, заявив голова Оператора ГТС Сергій Макогон в інтерв'ю ExPro.

За його словами, залишається лише надія на те, що санкції зможуть зупинити будівництво Північного потоку-2, оскільки й досі немає компромісного варіанту, який був би вигідний Україні.

"1,5 млрд доларів ми заробляємо на транзиті. Якщо газ піде через Північний потік-2, у нас він автоматично здорожчає, так як вартість транспортування з Німеччини буде дорожче. Це ще близько 2-3 млрд доларів втрат для економіки. Крім того, додаткові субсидії, оскільки газ подорожчає. Я оцінюю прямі та непрямі втрати України від запуску Північного потоку-2 в 5-6 млрд доларів на рік", - заявив Макогон.

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Він також зазначив, що у разі запуску газопроводу і зупинки транзиту по Україні газ подорожчає приблизно на 50 доларів за тисячу кубометрів, оскільки вартість транспортування в Україну зросте. А якщо подорожчає газ, то зростуть ціни і на весь український промисловий експорт.

Будівництво Північного потоку-2: