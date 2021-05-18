Підраховані колосальні збитки України від запуску Північного потоку-2

Лише санкції зможуть зупинити будівництво Північного потоку-2, оскільки й досі немає компромісного варіанту, який був би вигідний Україні.
Через запуск російського газопроводу Північний потік-2 наша країна щорічно втрачатиме 5-6 млрд доларів. Це будуть прямі і непрямі втрати, якщо транзит територією України припиниться, заявив голова Оператора ГТС Сергій Макогон в інтерв'ю ExPro.
За його словами, залишається лише надія на те, що санкції зможуть зупинити будівництво Північного потоку-2, оскільки й досі немає компромісного варіанту, який був би вигідний Україні.
"1,5 млрд доларів ми заробляємо на транзиті. Якщо газ піде через Північний потік-2, у нас він автоматично здорожчає, так як вартість транспортування з Німеччини буде дорожче. Це ще близько 2-3 млрд доларів втрат для економіки. Крім того, додаткові субсидії, оскільки газ подорожчає. Я оцінюю прямі та непрямі втрати України від запуску Північного потоку-2 в 5-6 млрд доларів на рік", - заявив Макогон.
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Він також зазначив, що у разі запуску газопроводу і зупинки транзиту по Україні газ подорожчає приблизно на 50 доларів за тисячу кубометрів, оскільки вартість транспортування в Україну зросте. А якщо подорожчає газ, то зростуть ціни і на весь український промисловий експорт.
Будівництво Північного потоку-2:
- Проект Північний потік-2 (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
- Трубопровід проходить через виняткові економічні зони і територіальні води п'яти країн: Німеччини, Данії, Росії, Фінляндії та Швеції.
- Газопровід Північний потік - 2 побудований вже більш ніж на 90%.
- Новий трубопровід в обхід України планувалося побудувати до кінця 2019 року поряд з уже існуючим Північним потоком-1. Але через санкції США, передбачені законом про американський оборонний бюджет на 2020 рік, компанії, що займаються будівництвом газопроводу, не змогли його добудувати. Після цього Газпром вирішив добудувати газопровід власними силами.
- З 1 січня 2021 року набули чинності ще одні американські санкції, які фактично забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, контролю та сертифікації трубопроводу. Їм надано 30 днів на те, щоб покинути проект, інакше їм загрожують санкції.
- Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський Газпром. Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.