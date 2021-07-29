Підтримка оборонної могутності України і космос: Зеленський і Байден підпишуть у США три документи

Американська сторона пообіцяла Києву забезпечити підписання Байденом важливих документів щодо співпраці США та України / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський і глава Білого дому Джо Байден під час візиту українського гаранта до США підпишуть три документи, серед яких – партнерство в оборонній сфері і співпраця в космічній галузі. Американська сторона готова забезпечити остаточне врегулювання цього питання.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, заступник голови керівника президентської адміністрації Роман Машовець обговорив з аташе з питань армії і оборони Бріттані Стюарт, а також іншими співробітниками посольства США в Україні, програму візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона. Сторони обговорили завершення опрацювання трьох двосторонніх документів, які повинні підписати лідери двох держав.

читайте такожЖорстка розмова і удар від Конгресу: Арахамія назвав сценарій Зеленського на зустріч з БайденомВказується, що мова йде про документи з оборонного партнерства, проекти у сфері досліджень, розробки, випробування і оцінки, а також співпрацю Вашингтона і Києва в космічній галузі.

При цьому американці готові забезпечити підписання документації з боку глави Білого дому.

"Американська сторона висловила готовність забезпечити підписання зазначених документів в рамках візиту глави української держави до Вашингтона", - підкреслюється у повідомленні.

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Зустріч Зеленського і Байдена у Вашингтоні

Білий дім 21 липня, в день угоди з Німеччиною щодо Північного потоку-2, офіційно оголосив про запрошення Володимира Зеленського до Вашингтону на зустріч з Джо Байденом на 30 серпня.

Колишній міністр закордонних справ, український дипломат Костянтин Грищенко заявляв, що в адміністрації Байдена свідомо затягували візит Зеленського до Вашингтона. Це пов'язано з тим, що Київ вимагає від Білого дому чіткої відповіді щодо ПДЧ до НАТО і ситуації відносно СП-2. З цих питань Україну підтримує Конгрес. На його думку, завдання Білого дому полягало в тому, щоб Зеленському під час своєї американської поїздки не вдалося поспілкуватися з представниками парламенту.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав, що Київ знає про протистояння адміністрації Байдена і Конгресу щодо Північного потоку-2. Українська сторона не має наміру вносити розбрат і налаштована на конструктивні перемовини. При цьому зустріч Зеленського з представниками парламенту США все ж таки може відбутися.