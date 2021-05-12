"Підтримка жертв режиму Путіна": Лещенко сказав, чому його дружина виступила в РФ

Сергій Лещенко поділився, що Анастасія Топольська дала концерт в Росії, щоб підтримати представників секс-меншин / instagram.com/sergii_leshchenko

Колишній нардеп та член наглядової ради акціонерного товариства Укрзалізниця Сергій Лещенко заявив, що його дружина Анастасія Топольська – Dj Nastya – дала концерт в Російській Федерації, зокрема, для підтримки представників ЛГБТ-спільноти (лесбіянки, геї, бісексуали, трансгендери).

Представники ЛГБТ в Росії є прямими жертвами режиму президента країни Володимира Путіна, і Топольська поїхала на концерт, щоб підтримати секс-меншини, розповів екснардеп в ефірі 4 канал.

За його словами, до заходу, в якому взяла участь його дружина, були широко залучені представники ЛГБТ-спільноти.

"...насправді в Росії потрібно підтримувати тих маргіналізованих, які помирають фактично, яких вбивають через режим Путіна. І у тому числі її поїздка слугувала підтримці цих людей, які стають прямими жертвами режиму Путіна", – заявив співрозмовник.

Як Сергій Лещенко виправдав концерт своєї дружини в Росії – опубліковано відео

Раніше повідомлялося, що Анастасія Топольська 8-9 травня дала концерт в московському клубі Mutabor. Виконавиця не називала мету своєї поїздки в Росію.

Топольська вже не раз давала концерти в РФ після того, як російська сторона пішла на агресію проти України. Колишній глава Служби безпеки України Валентина Наливайченко говорив, що вона виступала у захопленому Криму.