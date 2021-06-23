"Покажете крутий футбол": Зеленський привітав збірну України з виходом до 1/8 фіналу Євро-2020

Зеленський згадав про несправедливість щодо збірної України в матчі з Англією на Євро-2020 / instagram.com/zelenskiy_official

Збірна України з футболу вперше в історії вийшла з групового етапу чемпіонату Європи. Безліч разів фортуна була несправедлива по відношенню до української команди, але наразі вона вирішила повернути борг. Тому команда цілком заслужено опинилася в плей-офф. Відтепер треба показати справжній і крутий футбол в 1/8 фіналу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Здається, футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази, коли вона була до нас несправедливою. Згадати хоча б незарахований гол у ворота Англії на Євро-2012. Тому сьогодні ми проходимо далі не без частки везіння, але точно - заслужено", - написав гарант у своєму Telegram-каналі.

Глава держави підтримав національну збірну і побажав гравцям показати по-справжньому крутий футбол вже на стадії 1/8 фіналу турніру.

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"У наших хлопців з'являється шанс довести, що весь цей час ми просто розминалися. І я впевнений, що в 1/8 ви покажете свій справжній, крутий футбол, до якого всі ми звикли. Віримо в вас! Віримо в команду! Віримо в Україну!"- підкреслив Володимир Зеленський.

Вихід збірної України до плей-офф Євро-2020

Збірна України у третьому матчі на Євро-2020 поступилася команді Австрії з рахунком 0:1. Півзахисник австрійців Крістоф Баумгартнер на 21-й хвилині забив гол у ворота української збірної, який за підсумком став єдиним точним пострілом двох команд за весь матч.

Однак завдяки результатам у групі Е – Іспанія декласувала Словаччину з рахунками 5:0 і перемозі Швеції на останніх хвилинах матчу над Польщею – збірна України здобула перевагу за додатковими показниками і вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020 з третього місця.