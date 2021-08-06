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Допомогу від МВФ витратять на створення подушки безпеки - ОПУ

6 серпня 2021, 23:07

В Офісі президента заявили, що в нинішньому році мають намір витратити лише частину коштів, виділених МВФ.

Транші від МВФ
На що витратять допомогу від МВФ / 24 канал

Частина допомоги від Міжнародного валютного фонду може бути заведена до золотовалютних резервів Нацбанку для того, щоб створити додаткову "подушку" безпеки для України.

Тільки частину коштів мають намір використовувати цьогоріч, заявив радник глави держави з економічних питань Олег Устенко в ефірі Україна 24.

"Зараз дискусія триває. Але як я розумію ситуацію, частина цих коштів може бути заведена до золотовалютних резервів НБУ, щоб створити додаткову подушку безпеки для країни. Частина цих коштів буде використана в цьому році, але значна частина буде використана в наступному році", - заявив він.

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За словами радника Зеленського, мова йде про використання цих коштів не на поточне споживання, а про використання коштів, щоб стимулювати економічний розвиток в країні в середньому і довгостроковому періоді часу.

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"Це означає, що їх треба витрачати на те, що дає так званий синергічний додатковий ефект", - додав він.

Співпраця України і МВФ - про що раніше писав Главред:

13 лютого в МВФ зробили заяву щодо завершення роботи місії за програмою stand-by в Україні. Домовленості про надання траншу так і не були досягнуті. Фонд вимагає проведення судової та антикорупційної реформи.

10 червня представник МВФ Джеррі Райс заявив, що Україна і Міжнародний валютний фонд як і раніше перебуває у тісних дискусіях щодо програми stand-by, спрямованих на завершення її першого перегляду та виділення другого траншу.

14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує співпраця України з МВФ, але на особливих умовах. Зеленський нагадав, що Україна перебуває в стані війни і змушена "по-іншому вибирати" пріоритетні сфери для проведення реформ, тому "несправедливо висувати до нашої країни такі ж вимоги, як до інших держав".

МВФ 2 серпня остаточно затвердив виділення з резервних активів 650 млрд доларів. З них 2,7 млрд доларів передбачені для України.

МВФ Володимир Зеленський кредит МВФ Олег Устенко новини України Офіс президента
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