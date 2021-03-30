Порошенко накинувся на "слугу народу" та обізвав його "алкоголіком"

Під час виступу за трибуною парламенту народного депутата Ірини Геращенко, колишній президент став ініціатором конфлікту зі "слугою народу".
Сьогодні в залі парламенту під час пленарного засідання трапилася бійка під час виступу нардепа від Євросолідарності Ірини Геращенко.
Словесний конфлікт стався між її однопартійцями на чолі з колишнім президентом Петром Порошенком і "слугами народу". Нардепам із Євросолідарності не сподобалося, що їхній колега з президентської фракції Швець повернувся спиною до виступаючої на трибуні Геращенко, а сам Порошенко назвав Швеця "алкоголіком" і зажадав видворити його із залу. Втім, після втручання спікера Разумкова народні обранці заспокоїлися.
Заворушення під офісом президента-про що раніше писав Главред:
- У суботу ввечері, 20 березня, під будівлею офісу президента на Банковій пройшла акція протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка, якого суд засудив до 7 років позбавлення волі за звинуваченням у викраденні та тортурах Сергія Щербича. Активісти заявили про політичне переслідування Стерненка і закликали Зеленського відреагувати на ситуацію.
- В ході акції відбулися заворушення, під час яких прихильники Стерненка закидали будівлю офісу глави держави фаєрами і петардами і облили споруду фарбою.
- Пізніше вони встановили біля вхідних дверей опорні установки і запустили феєрверк на честь дня народження Стерненка.
- Згідно з попередніми оцінками експертів, будівлі офісу президента завдано збитків на суму приблизно в 2 мільйони гривень.
Автор: Катерина Трохимчук