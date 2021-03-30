Порошенко накинувся на "слугу народу" та обізвав його "алкоголіком"

У Раді стався конфлікт під час виступу Геращенко / УНІАН

Сьогодні в залі парламенту під час пленарного засідання трапилася бійка під час виступу нардепа від Євросолідарності Ірини Геращенко.

Словесний конфлікт стався між її однопартійцями на чолі з колишнім президентом Петром Порошенком і "слугами народу". Нардепам із Євросолідарності не сподобалося, що їхній колега з президентської фракції Швець повернувся спиною до виступаючої на трибуні Геращенко, а сам Порошенко назвав Швеця "алкоголіком" і зажадав видворити його із залу. Втім, після втручання спікера Разумкова народні обранці заспокоїлися.

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