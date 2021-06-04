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Порошенко" під страхом приводу " все-таки з'явився на допит в СБУ

4 червня 2021, 20:02

Колишній гарант прийшов сьогодні в СБУ після погроз примусово його привести на допит у справі нардепів Медведчука і Козака.

Порошенко
Порошенко прибув на допит в СБУ / УНІАН

СБУ все-таки вдалося допитати народного депутата від Європейської солідарності, п'ятого президента України Петра Порошенка у справі народних депутатів - Віктора Медведчука і Тараса Козака, передає УНН.

Так, Порошенко вийшов з будівлі СБУ після допиту, який тривав більше 3 годин.

Додамо, що Порошенко прийшов сьогодні в СБУ після погроз примусово його привести на допит у справі нардепів Медведчука і Козака.

До цього п'ятий президент двічі ігнорував допит.

Крім того, на запитання журналіста, що в першу чергу цікавило СБУ, Порошенко відповів: "їх цікавило яким чином вони будуть намагатися легалізувати..".

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Порошенко не домовив, що саме намагаються легалізувати, і пішов з брифінгу, попросивши звернутися з питаннями до адвокатів.

Санкції проти Віктора Медведчука:

Раніше Печерський суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу-державна зрада і порушення законів і звичаїв війни

Раніше генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про прихований військовий підрозділ ЗСУ) проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти народного депутата від опозиційної платформи - за життя Віктора Медведчука та його оточення.

Обмежувальні заходи розраховані на три роки, йдеться в указі Глави держави, опублікованому на сайті офісу президента.

Указ президента Зеленського набирає чинності з моменту його опублікування.

Петро Порошенко новини України
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