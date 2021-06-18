Порошенко подав до суду на Гордона

Порошенко хоче засудити Гордона за наклеп / eurosolidarity.org

Юристи п'ятого українського президента Петра Порошенка подали позов до Шевченківського районного суду столиці проти журналіста Дмитра Гордона. У заяві екс-глава України вимагає визнати поширену Гордоном інформацію неправдивою. Як повідомляє прес-служба "Європейської солідарності" з посиланням на адвоката Порошенка Іллю Новікова, мова йде про те, що в 2014 році Порошенко нібито перебував у змові з главою РФ Володимиром Путіним, і дав наказ військовим України залишити Маріуполь для захоплення російськими силовиками.

"Гордону пред'явлені вимоги про визнання поширеної ним інформації недостовірною. Факт публічного спотворення обставин захоплення та звільнення Маріуполя у 2014 році має принципове значення для суспільства. Ми готові дати відповідачу можливість зосередитися на поясненнях з основних питань, не відволікаючись на обговорення суми відшкодування", - заявили в Євросолідарності.

Нагадаємо, Дмитро Гордон ще в травні поточного року опублікував на своєму YouTube-каналі відеозвернення, в якому сказав, що "із задоволенням буде судитися". Також журналіст припустив, що Порошенко йому "просто заздрить", зокрема, через те, що нещодавно він випустив власну марку цукерок під назвою "Гордон в шоколаді".

Передісторія

В ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 7 травня Гордон зробив наступну заяву: "я знаю, що Порошенко з Путіним домовилися, я вважаю, про те, щоб Маріуполь здати. Армія отримала наказ вийти з Маріуполя".

Це висловлювання глибоко обурило Петра Порошенка, і незабаром він сказав, що подасть на журналіста до суду. Крім цього, адвокат колишнього президента підкреслив, що " насправді захоплення Маріуполя відбулося в травні 2014 року, ще до президентських виборів. 7 червня Порошенко дав присягу в якості п'ятого Президента України, і через тиждень Маріуполь був остаточно звільнений".