Порошенко підбирається до Зеленського : за кого сьогодні голосували б українці / УНІАН

Якби другий тур президентських виборів в Україні проходив зараз, то знову переміг би Володимир Зеленський. Однак цього разу розрив між Зеленським і його найближчим конкурентом Петром Порошенком був би меншим.

Як стверджує опитування Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, за Зеленського віддали свої голоси 60% виборців, а за Порошенка – 40%. Йдеться про респондентів, які точно взяли б участь у голосуванні.

При цьому Порошенко міг би здобути перемогу над Зеленським у західних областях, але нищівно програв би в південних регіонах.

Якби противником Зеленського у другому турі був представник ОПЗЖ Юрій Бойко, то голоси розділилися б так: у Бойка 26% підтримки, а у Зеленського – 74%.

При цьому Бойко обійшов би Зеленського на сході України – але в той же час програв би йому в західних і центральних областях.

У цілому, якби вибори президента проходили зараз, то Зеленський переміг би Петра Порошенка: він би набрав 31% голосів – проти 18,6% у Порошенка. На виборах 2019 року різниця становила 30% проти 16%.

За Юрія Бойка проголосували б 12,7%, за Юлію Тимошенко – 11,7%, за Ігоря Смешка - 5,7% тих, хто визначився і згоден прийти на дільниці.

У Зеленського трохи просідає рейтинг підтримки на сході, у Порошенка – досить серйозно на півдні. За них обох найчастіше готові голосувати заможні респонденти.

Бойко лідирує на сході, але його слабо підтримують на заході. Тимошенко непогано підтримують у центрі країни, але слабо – на півдні. За них обох найчастіше готові голосувати менш заможні респонденти.

А ось за даними КМІС, якби зараз проходив перший тур виборів президента України, Володимир Зеленський отримав би більше чверті голосів виборців і випередив би інших ймовірних кандидатів.

Також у КМІС з'ясували електоральні симпатії українців на виборах до Верховної Ради. Згідно з опитуванням, до парламенту мають шанс пройти чотири політичні сили: Опозиційна платформа – За життя, Слуга народу, Європейська солідарність і Батьківщина.