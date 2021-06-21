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Порошенка "спіймали" під час відпочинку в шикарному турецькому готелі

21 червня 2021, 19:30

Макс Роял Белек Гольф & Спа надає гостям номери, що мають телевізор з плоским екраном, міні-бар, кондиціонер і безкоштовний Wi-Fi.

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Петро Порошенко обідає в Макс Роял Белек Гольф & Спа / Країна

П'ятий президент України під час поїздки до Туреччини зупинився в п'ятизірковому готельному комплексі Макс Роял Белек Гольф & Спа з видом на море і близькістю до головної визначної пам'ятки міста Белек - місцевої мечеті. Фотографії колишнього президента оприлюднила Страна.

Згідно з інформацією на туристичних ресурсах, Макс Роял Белек Гольф & Спа пропонує гостям номери, обладнані ТБ з плоским екраном, міні-баром, кондиціонером і безкоштовним Wi-Fi. Це досить популярний готель, у якого досить багато позитивних відгуків на туристичних майданчиках.

"Готель надає такі послуги, як послуги консьєржа, обслуговування номерів і тераса на даху, щоб зробити перебування тут ще більш приємним. Також До послуг гостей басейн і сніданок. У гостей, які приїхали на автомобілі, є доступ до безкоштовної парковці", - йдеться в описі готелю на туристичних ресурсах.

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В описах також робиться акцент на близькість до головної мечеті міста.

"Близьке розташування до Belek Town Mosque (2,1 км), популярної пам'ятки в Белеку, робить готель дуже привабливим для туристів", - йдеться в описі на сайті tripadvisor.

Цінники за тур в цей готель в українських операторів стартують від 213 тисяч гривень на двох. Яку суму заплатив за відпочинок п'ятий президент-невідомо.

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Петро Порошенко взяв участь в Анталійському дипломатичному форумі. Як стверджують у партії, організаційні витрати гостей Форуму взяли на себе організатори.

У той же час не зовсім зрозуміло, чи пов'язане нинішнє перебування Порошенка в готелі з форумом або він вирішив відпочити вже за своєю програмою після нього.

Нагадаємо, раніше в Лондоні на виступі відомого російського репера face помітили молодого чоловіка, схожого на молодшого сина п'ятого президента України Петра Порошенка Михайла.

На кадрах видно, як молодий чоловік, схожий на Михайла Порошенка, піднявся на сцену, після чого Face прокричав - "росіяни в Лондоні".

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