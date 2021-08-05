Після паспортизації ОРДЛО Росія може забрати Донбас - Зеленський

Володимир Зеленський назвав загрозу паспортизації ОРДЛО / Getty

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що видача паспортів Росії жителям окупованих територій Донбасу загрожує нашій країні тим, що Володимир Путін може забрати Донбас, так само як і Крим.

"Що стосується Росії по паспортизації. Росія порушує міжнародне право. Чим паспортизація (на Донбасі - ред.) відрізняється від паспортизації в Криму? Та ні чим. Спочатку ти роздаєш паспорти РФ, а потім заходиш і кажеш: я захищаю своє населення. Ось чим це небезпечно", - заявив він в ефірі телеканалу Дім.

Також Володимир Зеленський зазначив, що участь українців із ОРДЛО в російських виборах є елементом паспортизації.

"Вибори до Держдуми. Українців з цими паспортами (російськими-ред.) вони садять в автобуси, змушують голосувати. Це рабство якесь. Але як показує історія - зазвичай такі кроки історія змиває як після дощу. Все це мине", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін звинуватив Україну в тому, що вона нібито не хоче повертати окуповані території Донецької та Луганської областей. Про це йдеться в статті глави РФ "про історичну єдність росіян і українців".

Зокрема, мова йде про те, що Росія нібито "зробила все можливе для того, щоб припинити війну на Донбасі". А саме - уклала Мінські домовленості, які Україна, як переконаний Путін, нібито відмовляється виконувати.