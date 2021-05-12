Посли країн G7 терміново звернулися до Кабміну через звільнення Коболєва

На сьогодні Наглядова рада не може незалежно виконувати свої обов'язки, йдеться в заяві дипломатів.
Посли країн Великої сімки закликали Кабінет Міністрів швидко вирішити питання управління НАК Нафтогаз України. На сьогодні Наглядова рада не може незалежно виконувати свої обов'язки, йдеться в заяві на сторінці британського головування в групі послів G7 у Twitter.
У своїй заяві, посли висловили стурбованість тим, що Кабінет Міністрів, будучи головним акціонером НАК, не досяг узгодженого рішення з Наглядовою радою Нафтогазу, яке б дозволило йому виконувати свої обов'язки незалежно.
"Ми закликаємо уряд швидко вирішити це питання таким чином, який відображає заявлену прихильність міжнародним стандартам корпоративного управління, і продовжити удосконалення законодавчої бази з управління державними підприємствами відповідно до цих стандартів", - йдеться в заяві.
читайте такожУ США пройшлися по звільненню Коболєва з Нафтогазу
Звільнення Коболєва з Нафтогазу - про що раніше повідомляв Главред:
- Кабінет Міністрів України 28 квітня провів збори акціонерів Національної акціонерної компанії Нафтогаз України, за підсумками якого робота Наглядової ради та правління компанії була визнана незадовільною. У результаті було прийнято рішення про відставку керівника компанії Андрія Коболєва.
- У НАК Нафтогаз піддали критиці рішення уряду і порахували такий крок "юридичною маніпуляцією". У компанії уточнили, що збори акціонерів не можуть вносити пропозиції про звільнення або призначення глави Нафтогазу, так як це питання залишається в компетенції Наглядової ради.
- Після відставки Коболєва Нафтогаз очолив Юрій Вітренко, який у 2018 році був виконавчим директором компанії. Донедавна політик виконував обов'язки міністра енергетики в уряді Дениса Шмигаля.
- 30 квітня після зустрічі з новим главою Нафтогазу Юрієм Вітренком у компанії заявили про те, що члени Наглядової ради написали заяви про дострокове припинення своїх повноважень. Повноваження ради будуть припинені з 14 травня.