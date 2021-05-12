Посли країн G7 терміново звернулися до Кабміну через звільнення Коболєва

Посли Великої сімки звернулися до Кабміну / УНІАН

Посли країн Великої сімки закликали Кабінет Міністрів швидко вирішити питання управління НАК Нафтогаз України. На сьогодні Наглядова рада не може незалежно виконувати свої обов'язки, йдеться в заяві на сторінці британського головування в групі послів G7 у Twitter.

У своїй заяві, посли висловили стурбованість тим, що Кабінет Міністрів, будучи головним акціонером НАК, не досяг узгодженого рішення з Наглядовою радою Нафтогазу, яке б дозволило йому виконувати свої обов'язки незалежно.

"Ми закликаємо уряд швидко вирішити це питання таким чином, який відображає заявлену прихильність міжнародним стандартам корпоративного управління, і продовжити удосконалення законодавчої бази з управління державними підприємствами відповідно до цих стандартів", - йдеться в заяві.

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