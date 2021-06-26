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Посол Німеччини пояснила, чому Україні "не раді" в НАТО

26 червня 2021, 18:31

У НАТО завжди були проблеми з країнами, де є війна, але організація співпрацює із Україною буквально кожного дня.

НАТО
У Німеччині пояснили, чому не беруть Україну в НАТО / УНІАН

У Німеччині пояснили, чому НАТО не приймає Україну до складу Альянсу. Про це розповіла посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю виданню Дзеркало тижня.

За її словами, у НАТО завжди були проблеми з країнами, де триває війна, але організація співпрацює з Україною буквально щодня.

"Думаю, що Україна має дуже впливових партнерів, які підтримують українські амбіції стати членом НАТО. Але це відбудеться не завтра, так як це буде політичне рішення. НАТО завжди мала проблеми з країнами, де є війна. Тому що одна з переваг НАТО - п'ята стаття Вашингтонського договору. І всі бояться бути з Росією у прямій війні", - заявила посол.

Диппредставник відповіла на запитання, чому Альянс взяв під свою парасольку країни Балтії, хоча російський міністр закордонних справ Євген Примаков заявив, що Росія цього не допустить.

"Це було політичне рішення, маленьке вікно можливостей. Я впевнена, що для України воно також колись відкриється. І треба зараз добре працювати, щоб підготувати Україну до цього моменту", - пояснила Фельдгузен.

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Раніше Главред писав про те, що президент Володимир Зеленський 7 червня під час переговорів із главою США Джо Байденом запропонував Вашингтону створити конкретний і покроковий план інтеграції України до НАТО.

14 червня Зеленський заявив, що Байден має чітко відповісти на питання, чи бачать на Заході Україну в НАТО, і коли Київ отримає ПДЧ.

Після саміту Північноатлантичного альянсу, який відбувся 14 червня, в НАТО сказали, що Україна інтегрується до блоку безпеки заходу на підставі ПДЧ. Однак коли конкретно Києву нададуть такий план, в організації не уточнили.

Президент США Джо Байден сказав, що Україна на даний момент не готова до вступу в НАТО. Головним каменем спотикання американський президент назвав корупцію.

НАТО новини Німеччини посол дипломат членство в НАТО новини України
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