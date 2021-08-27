"Постійна загроза - в Придністровському регіоні": Зеленський закликав країн-сусідів посилити ВМС

Зеленський хоче співпрацювати з метою нацбезпеки з країнами-сусідами / Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна звернулася до причорноморських держав, щоб ті посилили взаємодію військово-морських сил.

Як пише УНІАН, про це він повідомив на брифінгу за результатами зустрічі з главами Молдови, Румунії та Польщі.

В першу чергу президент України привітав Молдову з Днем Незалежності.

"Наші країни відзначають 30-ту річницю Незалежності в непростих умовах безпеки, які продовжують випробовувати і Україну, і Молдову на міцність... Святкування незалежності вашої держави дало можливість обговорити важливі питання Для зміцнення незалежності наших держав", - заявив він.

За словами Зеленського, під час зустрічі обговорювалися питання безпеки та спільної взаємодії з метою її досягнення.

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Також він вів мову про "Кримську платформу", підкресливши, що ця ініціатива може стати платформою не тільки для деокупації Криму, а й інших територій.

"Постійні джерела загрози - російські війська в Придністровському регіоні Молдови ... через активну мілітаризацію українського Кримського півострова під загрозою опинилося морське судноплавство і в цілому торгівля в регіоні. Ми повинні спільно вирішувати ці виклики", - сказав президент України.

За його словами, Україна виступила з ініціативою посилити взаємодію по лінії військово-морських сил причорноморських держав і закликала до цього Румунію і Молдову.

А також закликав Польщу, Румунію та Молдову об'єднувати зусилля.

Нагадаємо, раніше Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про стратегію зовнішньополітичної діяльності України. Відповідний указ був підписаний 26 серпня і разом з рішенням РНБО