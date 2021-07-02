"Постраждає білоруський народ" : у МЗС України відповіли на слова Лукашенка про закриття кордону

Україна ще не отримала підтвердження про закриті кордони / ZN.UA

Міністерство закордонних справ України поки не підтверджує закриття кордонів з боку Білорусі, так як українська сторона поки не отримувала офіційних повідомлень опо цього приводу. Однак відреагувало на заяву президента Лукашенка про закриття кордонів для українців.

Про це в коментарі УНІАН висловився спікер відомства Олег Ніколенко.

"Україна категорично відкидає докір Олександра Лукашенка про нібито постачання зброї з України. Ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Білорусі. Не збираємося цього робити і в майбутньому. Очікуємо такої ж позиції від Мінська, щоб північний кордон залишався простором безпеки", - підкреслив спікер.

Він також стверджує, що політика України "спрямована на підтримку законних інтересів білоруського народу, який заслуговує гідне життя в демократичній країні, де поважаються права людини і існує верховенство права".

"Разом з тим, позиціонування України як зовнішньої загрози вкладається в політику дезінформації, репресій і залякування білоруського населення. Переконані, що ніякі абсурдні звинувачення і залякування не зможуть відвернути білоруський народ від дружнього українського народу і України як держави, яка поважає і захищає права людей", - підкреслив Ніколенко.

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Білорусь закриває кордони з Україною: що про це відомо

У п'ятницю, 1 липня, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що кордон з Україною буде повністю перекритий.

За його словами, якісь "сплячі терористичні осередки", які" планували насильницьку зміну влади", були розкриті сьогодні.

"Мета цих осередків-насильницька зміна влади в день ікс. Вони самі поки не знають, що це за день ікс: до нього потрібно вести наш народ", – сказав глава Білорусі.

До таких терористичних осередків причетні нібито Україна, Німеччина, США, Польща і Литва.

Тим не менш, в Держприкордонслужбі України заявити, що не отримували інформації від Білорусі про намір закрити кордон з Україною.

Відносини країн-сусідів: коли пішов розбрат

Українсько-білоруські відносини погіршилися наприкінці минулого літа. Цьому послужило те, як Лукашенко звинуватив Україну в ряді непідтверджених фактів. Зокрема, в тому, що Київ нібито фінансує білоруську опозицію.

Офіційний Київ відповів Лукашенко заявою про перегляд дипломатичних відносин з Білоруссю.

Потім, з 5 листопада минулого року-моменту закінчення попередньої президентської каденції Олександра Лукашенко - Україна вирішила не визнавати його президентом Білорусі. А вибори, що відбулися 9 серпня, не відбулися.

Спеку у вогонь підлив інцидент з літаком Ryanair в Мінську 26 травня поточного року, після чого Кабінет Міністрів України, як і ряд інших країн, припинив авіасполучення з Білоруссю.

Ще більше Лукашенка розлютила Слуга народу, в якій попередили Мінськ про серйозні санкції у разі запуску компанією Белавіа авіаперельотів в окупований Крим.