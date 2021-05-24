З'явилася радісна реакція Шевченка на його виключення зі Слуги народу

Шевченко вже натякав на свої плани почати сольну політичну кар'єру.
Депутат Євген Шевченко, якого 24 травня виключили з партії Слуга народу, саркастично прокоментував цю подію. За його словами, він радий своєму виключенню.
"Нарешті мене виключили з фракції Слуга народу! Ми підемо своїм шляхом. А ці соросята угроблять країну і президента остаточно. Саня Олександр Дубинський Привіт! Я ж говорив, що буду наступним", – написав він.
Відзначимо, що Шевченко вже натякав на свої плани почати сольну політичну кар'єру.
За його словами, він знав, що підписи за його виключення вже збираються, і готувався до цього.
Раніше Шевченко зізнався в любові до Лукашенка. Він назвав Олександра Лукашенка "народним президентом" і розповів, як у них почалися взаємини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Євген Шевченко був чи не єдиним з фракції Слуга народу, хто привітав Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі (які не визнав ні офіційний Київ, ні країни Заходу).
- Крім того, Шевченко восени 2019 року взяв участь у пропагандистській програмі Велика гра на російському телебаченні. За що і був жорстко розкритикований своїм тодішній однопартійцем Гео Леросом.
- Після одіозного візиту до Білорусі у слузі народу заявили, що вимагатимуть у нардепа Шевченка пояснити візит до Лукашенка. Керівник партії Слуга народу Олександр Корнієнко підкреслив, що"фракція і партія його нікуди не делегувала".
- Сам Шевченко образив телеведучого після питання про його зустріч з Лукашенком. Він опустився до образ на адресу журналістів після незручного питання.
Автор: Діана Бєловодська