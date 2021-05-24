З'явилася радісна реакція Шевченка на його виключення зі Слуги народу / Фейсбук є. Шевченко

Депутат Євген Шевченко, якого 24 травня виключили з партії Слуга народу, саркастично прокоментував цю подію. За його словами, він радий своєму виключенню.

"Нарешті мене виключили з фракції Слуга народу! Ми підемо своїм шляхом. А ці соросята угроблять країну і президента остаточно. Саня Олександр Дубинський Привіт! Я ж говорив, що буду наступним", – написав він.

Відзначимо, що Шевченко вже натякав на свої плани почати сольну політичну кар'єру.

За його словами, він знав, що підписи за його виключення вже збираються, і готувався до цього.

Раніше Шевченко зізнався в любові до Лукашенка. Він назвав Олександра Лукашенка "народним президентом" і розповів, як у них почалися взаємини.

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