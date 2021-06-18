"Позиція Росії - повний абсурд": Данилов заявив про крах Мінських угод і виборів на Донбасі

Мінські угоди сьогодні виконати неможливо - Данилов / УНІАН

Мінські угоди були підписані давно. Змінилася низка обставин і наразі їх виконати неможливо. При цьому Росія вже роздала 630 тисяч паспортів на окупованому Донбасі, що ставить під питання процес проведення там місцевих виборів під прапором України. Росіяни, на відміну від української сторони, не виконують "Мінськ". Москва дотримується абсурдної позиції, згідно з якою вона не є стороною конфлікту на сході країни. Про це заявив мекретар РНБО Олексій Данилов.

Під час свого брифінгу за підсумками засідання РНБО в п'ятницю, 18 червня, він сказав про те, що Мінські угоди були підписані досить давно. Відтоді багато чого змінилося, тому станом на зараз реалізувати такі домовленості неможливо.

При цьому, за його словами, виникає нова проблема, пов'язана з роздачею Росією паспортів на Донбасі. Проведення виборів під прапором України серед російських громадян було б дивним явищем. Києву час починати перемовини щодо російської паспортизації у ОРДЛО.

"630 000 паспортів, які РФ як аусвайс видала (громадянам ОРДЛО) - це привід для того, щоб починати перемовини, що з цим робити", - сказав Данилов.читайте такожЗеленський запустив новий план щодо Донбасу: у Лаврова зробили різку заяву

Також він додав, що Київ, на відміну від Москви, виконує " Мінськ "на всі 100%, у той час коли Росія висловлює "абсурдну" точку зору про свою нібито непричетність до збройної конфронтації на Донбасі.

"На превеликий жаль, російська сторона не бажає виконувати свою частину домовленостей. Вони вважають, що вони не є стороною цього процесу, що є повним абсурдом – сьогодні весь світ знає, що на тій стороні стоїть РФ", - підкреслив Олексій Данилов.

Перемовини щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський у травні під час своєї пресконференції розповів про те, що Банкова вже веде перемовини з Кремлем про організацію зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним.

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що зустріч Зеленського і Путіна організувати складно, проте Україна буде до цього готова у тому випадку, якщо така дискусія призведе до прориву щодо Донбасу.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков 17 червня заявив, що Путін готовий до зустрічі з Зеленським. Однак прогресу в організації перемовного процесу наразі немає.

Глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук вважає, що Мінські угоди треба переглянути. Однак ситуація не зміниться у тому випадку, якщо Росія спробує провести ревізію угод за сценарієм Кремля.