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Голова Верховного Суду, яка протистоїть судовій реформі, йде у відставку

8 жовтня 2021, 13:20

В ЦПК пояснили, чому вона не має права на довічне суддівське утримання, яке так намагається отримати від нинішньої ВРП.

Данішевська
Голова Верховного Суду Данішевська йде у відставку / УНІАН

Верховний суд скликають на пленум 22 жовтня для вибору нового очільника – нинішній очільник Валентина Данішевська йде у відставку. Вона зазначила, що не має наміру після завершення в листопаді 2021 року 4-річної каденції на посаді знову висувати свою кандидатуру на цю посаду.

"Я не буду пропонувати свою кандидатуру. А отже, можемо шукати в наших лавах наступного голову Верховного суду", – сказала Данішевська суддям Верховного Суду після пленуму в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що завчасно ініціювати процес зміни глави суду є хорошою європейською традицією, тому й сама вчинила відповідно. За словами Данішевської, її кар'єра як судді також підходить до фіналу.

Тим часом голова ЦПК Віталій Шабунін у себе в телеграмі пише про те, як Данішевська до того, як вийти на пенсію, намагається "знищити найважливішу реформу в країні", аби отримати хорошу пенсію.

"Венеційська Комісія вважає судову реформу конституційною, щобільше, її Голова закликав якнайшвидше її втілити. Але голові ВС Валентині Данішевській і ко на це начхати. В носі вона мала Венеційку, коли мова йде про 150 тис. грн на місяць її довічного утримання", – пише Шабунін.

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Важливо зауважити! Саме ВРП приймає рішення щодо розміру утримання, тобто пенсії, для Данішевської після закінчення її повноважень в суді. До речі, права на це утримання вона не має через брак стажу. Шабунін також зауважив, що законних підстав на таку пенсію Данішевська не має. Адже в неї бракує суддівського стажу.

Блокування судової реформи

Раніше повідомлялося, що Рада суддів не змогла обрати 3 членів етичної ради, яка має оцінювати на доброчесність членів та кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Таким чином проведення судової реформи заблокували.

Під час голосування 16 з 26 членів Ради суддів не підтримали жодного з кандидатів – тобто проголосували "проти всіх". Раніше в Центрі протидії корупції попереджали про можливість такого розвитку подій.

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Верховний суд України судова реформа Данішевська
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