Припинення війни на Донбасі: Кулеба заявив, що участь США в нормандському форматі - не єдиний варіант

Дмитро Кулеба / УНІАН

Участь США у нормандському форматі - це одна з ідей для припинення російської агресії проти України. В цілому, Вашингтон відкритий для обговорення будь-яких варіантів, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу Україна 24.

За словами глави МЗС, президент України Володимир Зеленський обговорить ситуацію на Донбасі в ході візиту до Вашингтона.

"Будуть обговорюватися абсолютно всі опції, зокрема й такі, які зараз не перебувають у публічному просторі та їх не обговорюють експерти. Але ідеї у нас є, ми їх промовляли зараз під час візиту до Вашингтона. Безумовно, президенти теж про це говоритимуть. США зараз відкриті для обговорення будь-яких ідей, пов'язаних з припиненням російської агресії проти України", - сказав він.

Кулеба додав, що не потрібно зациклюватися на "якійсь одній опції". Потрібно знайти таку опцію, яка дасть результат - і саме на це спрямована розмова.

"Не потрібно зациклюватися на популярній ідеї про участь США в нормандському форматі - це одна з ідей, одна з опцій", - зазначив глава МЗС.

Як повідомляв Главред, Дмитро Кулеба заявляв, що в ході візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки, який запланований на 30 серпня поточного року, з главою США Джо Байденом обговорюватимуться три блоки питань. Зокрема, йтиметься про політику, економіку та сферу безпеки.

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