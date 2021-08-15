УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Президент відреагував на трагічну смерть мера Кривого Рогу

15 серпня 2021, 19:42

Зеленський зазначив, що триматиме справу загибелі Павлова на особистому контролі.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський відреагував на смерть Павлова / Getty

Глава держави Володимир Зеленський відреагував на загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Він планує зібрати нараду з силовиками, щоб заслухати звіт щодо цього інциденту, йдеться в заяві глави держави.

"Завтра заслухаю Доповідь керівників правоохоронних органів за першими результатами розслідування обставин смерті міського голови Кривого Рогу", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що триматиме справу загибелі Павлова на своєму контролі.

читайте такожЗеленський різко відреагував на напад у центрі Києва на Беленюка

"Конкретну і перевірену інформацію будемо мати після проведення експертиз і перших кроків слідства. Буду тримати цю справу під особистим контролем і наполягаю на регулярних звітах правоохоронців перед громадою Кривого Рогу", - додав він.

Реклама

Нагадавши, Главред писав про те, що в неділю, 15 серпня, в селі Вільне поблизу Кривого Рогу було знайдено тіло мера міста Костянтина Павлова. Тіло Павлова знайшли на веранді будинку. Поруч була рушниця.

Відзначимо, в поліції порушити кримінальну справу через трагічну загибель мера Кривого Рона Костянтина Павлова - зараз встановлюються всі обставини його смерті, повідомив прессекретар поліції Дніпропетровської області.

"Повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - сказала вона.

Володимир Зеленський новини України Офіс президента Костянтин Павлов
Зараз ви переглядаєте новину «Президент відреагував на трагічну смерть мера Кривого Рогу». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на вересень 2021 для всіх знаків Зодіаку: шлюб за розрахунком, проблеми минулого або зрадиГороскоп на вересень 2021 для всіх знаків Зодіаку: шлюб за розрахунком, проблеми минулого або зради У нетрях Мордора добряче "рвонуло", заграву видно досіУ нетрях Мордора добряче "рвонуло", заграву видно досі Що готувати на Медовий Спас 2021: смачне меню і прості рецептиЩо готувати на Медовий Спас 2021: смачне меню і прості рецепти Пошуки зниклого на Говерлі 6-річного хлопчика: з'явилися несподівані свідчення очевидцівПошуки зниклого на Говерлі 6-річного хлопчика: з'явилися несподівані свідчення очевидців Ходив по будинку з рушницею: з'явилися нові деталі про смерть мера Кривого РогуХодив по будинку з рушницею: з'явилися нові деталі про смерть мера Кривого Рогу

Останні новини

19:14

Синоптики розповіли, якою буде зима в Україні

19:12

У столичному кафе жінка відбила відвідувачу внутрішні органи

19:08

Талібан захопив владу у Афганістані: РФ і Китай готові визнати режим, а бойовиків привітав ХАМАС Відео

19:05

Претенденти на рекорд: українці здійснили трансатлантичний переліт

18:53

Як Байден сам себе обдурив, вивівши війська з Афганістану Погляд

Реклама
18:52

Disney готуються знімати Персонажа-2 з Райаном Рейнольдсом

18:25

ЗМІ з'ясували нові подробиці про останні хвилини життя мера Кривого Рогу

18:10

Бонуси в обмін на щеплення від COVID-19: МОЗ поставив умову українцям Відео

18:05

Значення імені Антон: день ангела, доля і привітання

18:03

Під Тернополем під час матчу раптово помер футболіст Відео

17:49

НП в Одесі: в море віднесло трьох людей

17:35

Прикмети на 17 серпня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

17:17

Прибуток українських металургів істотно скоротиться в другому півріччі - експерти

17:05

Стало відомо, хто зіграє Лестала в серіалі Інтерв'ю з вампіром 2022

17:04

Смерть мера Кривого Рогу: під час обшуків знайшли дві записки

17:04

Суми в платіжці зростуть на 1,5 тисячі: українців попередили про стрибок ЖКГ-тарифів Відео

16:45

Відмова США від битви за Кабул: у Байдена оголосили, що режим у Афганістані був приречений Відео

16:38

Зірка серіалів 1+1 став учасником 5 сезону шоу Танці з зірками 2021

16:25

У МОЗ розповіли, коли вакциновані українці отримають свої привілеї Відео

16:22

Експерт пояснив, за рахунок чого металурги можуть розраховувати на прибуток

Реклама
16:10

Гороскоп на 17 серпня для всіх знаків зодіаку: знаки долі, розрив або неоціненна послуга

16:05

Потужний град та небезпечні шквали: українців попередили про надзвичайну небезпеку Відео

15:51

Ціна на газ у Європі знову б'є рекорди: Газпром продовжує рубати постачання палива через Україну

15:50

Телеканал 1+1 четвертий тиждень поспіль є абсолютним лідером телеперегляду

15:49

Свавілля і грабежі на вулицях: що діється в захопленому талібами Кабулі Відео

15:44

Металургійна компанія Ferrexpo показала рекордний прибуток

15:23

Дружина Остапчука заявила, що Кіркоров, який підтримує окупацію Криму, любить Україну

15:15

Взимку їх буде багато: біолог пояснив, чому отруйні медузи "атакували" Азовське море Відео

14:55

На одній з ділянок траси Київ-Чоп вже змонтовано каркас і забетоновано пролітну секцію

14:53

Гороскоп на 16 серпня для всіх знаків Зодіаку: вдалі збіги, серйозні втрати або заміжжя Відео

14:41

У центрі Одеси на іноземного туриста впав шматок стіни

14:40

Кидали у воду заради лайків: на Житомирщині діти жорстоко знущалися над собакою Відео

14:37

Дзідзьо і Славія разом підірвали Мережу ніжними посланнями і натяком на відносини

14:27

Новий сплеск коронавірусу може накрити Україну раніше осені - МОЗ Відео

14:22

Українцям хочуть видавати зарплату віртуальною гривнею: що вигадали в Кабміні

14:01

Масло по 100 гривень: в Україні рекордно злетять ціни на продукти Відео

13:52

Потужний удар і "геополітичний Чорнобиль": у США б'ють на сполох через відхід військ з Афганістану Відео

13:47

МакЅим починає реабілітацію після коми і коронавірусу

13:43

Сінді Кроуфорд здивувала досконалими формами в купальнику

13:39

Вся справа в шкарпетках: на кадрах загибелі мера Кривого Рогу побачили дивину Відео

Реклама
13:25

Тіло сховали в сараї: на Херсонщині жорстоко вбили молоду жінку Відео

13:22

У Кирилівці - навала комарів: лізуть через усі щілини

13:19

Люди гинуть в тиснявах, примотують себе до літаків і падають з висоти: що діється в Афганістані Відео

13:02

Підкуп військових і розстріл полонених: як Талібану вдалося захопити Афганістан Відео

12:45

Зброя, інструкції та вибухівка: співробітники СБУ у Херсоні затримали агента розвідки Росії Відео

12:32

Пенсія в Україні впаде до 20% від зарплати: у Мінспоцполітики пояснили, чому Відео

12:30

Місячний гороскоп на тиждень 16-22 серпня: проблеми з близькими або привабливі пропозиції Відео

12:29

Що приготувати на Яблучний Спас 2021: неймовірне меню і смачні рецепти Відео

12:25

Пекло затримається: синоптик розповіла, коли спеку витіснить потужний грозовий циклон Відео

12:20

Танцюрист Дорофєєвої вийшов з коми після трепанації черепа

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти