Президент відреагував на трагічну смерть мера Кривого Рогу

Володимир Зеленський відреагував на смерть Павлова / Getty

Глава держави Володимир Зеленський відреагував на загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Він планує зібрати нараду з силовиками, щоб заслухати звіт щодо цього інциденту, йдеться в заяві глави держави.

"Завтра заслухаю Доповідь керівників правоохоронних органів за першими результатами розслідування обставин смерті міського голови Кривого Рогу", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що триматиме справу загибелі Павлова на своєму контролі.

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"Конкретну і перевірену інформацію будемо мати після проведення експертиз і перших кроків слідства. Буду тримати цю справу під особистим контролем і наполягаю на регулярних звітах правоохоронців перед громадою Кривого Рогу", - додав він.

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Нагадавши, Главред писав про те, що в неділю, 15 серпня, в селі Вільне поблизу Кривого Рогу було знайдено тіло мера міста Костянтина Павлова. Тіло Павлова знайшли на веранді будинку. Поруч була рушниця.

Відзначимо, в поліції порушити кримінальну справу через трагічну загибель мера Кривого Рона Костянтина Павлова - зараз встановлюються всі обставини його смерті, повідомив прессекретар поліції Дніпропетровської області.

"Повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - сказала вона.