Візит Блінкена в Україну: перші фото у гостях та важливі подробиці

Ентоні Блінкен прилетів в аеропорт Бориспіль / Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен прилетів в Україну у ніч на четвер, 6 травня. Агентство Reuters показало перші фото, на яких гість зображений під час виходу з літака в аеропорту Бориспіль (знаходиться під Києвом). У Мережі також з'явилося відео кортежу, який супроводжував автомобіль з чиновником після прильоту. Також з'явилися нові подробиці візиту Блінкена.

Після прибуття головний американський дипломат у Twitter назвав мету візиту в нашу країну.

Блінкен зазначив, що відвідав українську державу, оскільки Вашингтон прагне зміцнити партнерство з Києвом.

"Прибув до Києва, оскільки ми прагнемо зміцнити партнерство України та США. Це буде важлива можливість обговорити з нашими українськими партнерами російську агресію, яка триває, та підкреслити необхідність дотримання як темпів, так і зосередженості у просуванні реформ", – зазначив держсекретар.

Як Ентоні Блінкен виходив з літака в аеропорту Бориспіль

Ентоні Блінкен в аеропорту Бориспіль / Reuters

Держсекретар виїхав з аеропорту в одному з авто, яке супроводжував кортеж, повідомляє Telegram-канал Страна. За його даними, кортеж Блінкена складався з десятків машин.

Який кортеж супроводжував авто Ентоні Блінкена в Україні – опубліковано відео

У Держдепартаменті США повідомили, що Блінкен прибув до Києва, щоб підкреслити непохитну підтримку Вашингтона суверенітету і територіальної цілісності України на тлі агресивних дій РФ.

У Держдепі також поділилися детальною програмою візиту держсекретаря в Київ:

9:20 – зустріч з нардепами;

9:40 – зустріч з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою;

10:10 – зустріч Блінкена та Кулеби з главою Православної церкви України митрополитом Єпіфанієм;

10:45 – зустріч Блінкена та президента Володимира Зеленського;

11:55 – пресконференція Зеленського та Блінкена;

12:30 – зустріч Блінкена та прем'єра Дениса Шмигаля;

15:25 – віртуальний круглий стіл за участю Блінкена, присвячений боротьбі з корупцією;

16:15 – онлайн-зустріч Блінкена зі співробітниками посольства США в Україні.

У зв'язку з візитом Блінкена в столиці перекрили Михайлівську площу.

Кулеба і Блінкен вже зустрілися. Глава МЗС показав знімок з держсекретарем у своєму акаунті в Twitter.

Раніше Ентоні Блінкен як держсекретар Штатів не був в Україні.

Довідка. Ентоні Блінкен обійняв посаду держсекретаря США наприкінці січня 2021 року, після того, як демократ Джозеф Байден офіційно став 46-м американським президентом.