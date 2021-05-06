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Візит Блінкена в Україну: перші фото у гостях та важливі подробиці

6 травня 2021, 10:28

З'явилися знімки, на яких видно, як держсекретар Штатів виходить з літака в аеропорту Бориспіль.

Держсекретар США прилетів в аеропорт Бориспіль
Ентоні Блінкен прилетів в аеропорт Бориспіль / Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен прилетів в Україну у ніч на четвер, 6 травня. Агентство Reuters показало перші фото, на яких гість зображений під час виходу з літака в аеропорту Бориспіль (знаходиться під Києвом). У Мережі також з'явилося відео кортежу, який супроводжував автомобіль з чиновником після прильоту. Також з'явилися нові подробиці візиту Блінкена.

Після прибуття головний американський дипломат у Twitter назвав мету візиту в нашу країну.

Блінкен зазначив, що відвідав українську державу, оскільки Вашингтон прагне зміцнити партнерство з Києвом.

"Прибув до Києва, оскільки ми прагнемо зміцнити партнерство України та США. Це буде важлива можливість обговорити з нашими українськими партнерами російську агресію, яка триває, та підкреслити необхідність дотримання як темпів, так і зосередженості у просуванні реформ", – зазначив держсекретар.

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Як Ентоні Блінкен виходив з літака в аеропорту Бориспіль

Держсекретар США в аеропорту Бориспіль
Ентоні Блінкен в аеропорту Бориспіль / Reuters

Держсекретар виїхав з аеропорту в одному з авто, яке супроводжував кортеж, повідомляє Telegram-канал Страна. За його даними, кортеж Блінкена складався з десятків машин.

Який кортеж супроводжував авто Ентоні Блінкена в Україні опубліковано відео

У Держдепартаменті США повідомили, що Блінкен прибув до Києва, щоб підкреслити непохитну підтримку Вашингтона суверенітету і територіальної цілісності України на тлі агресивних дій РФ.

У Держдепі також поділилися детальною програмою візиту держсекретаря в Київ:

  • 9:20 – зустріч з нардепами;
  • 9:40 – зустріч з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою;
  • 10:10 – зустріч Блінкена та Кулеби з главою Православної церкви України митрополитом Єпіфанієм;
  • 10:45 – зустріч Блінкена та президента Володимира Зеленського;
  • 11:55 – пресконференція Зеленського та Блінкена;
  • 12:30 – зустріч Блінкена та прем'єра Дениса Шмигаля;
  • 15:25 – віртуальний круглий стіл за участю Блінкена, присвячений боротьбі з корупцією;
  • 16:15 – онлайн-зустріч Блінкена зі співробітниками посольства США в Україні.

У зв'язку з візитом Блінкена в столиці перекрили Михайлівську площу.

Кулеба і Блінкен вже зустрілися. Глава МЗС показав знімок з держсекретарем у своєму акаунті в Twitter.

Раніше Ентоні Блінкен як держсекретар Штатів не був в Україні.

Довідка. Ентоні Блінкен обійняв посаду держсекретаря США наприкінці січня 2021 року, після того, як демократ Джозеф Байден офіційно став 46-м американським президентом.

Володимир Зеленський Ентоні Блінкен Дмитро Кулеба Денис Шмигаль
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