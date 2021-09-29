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"Створимо серйозні проблеми": Кулеба заявив, що Україна не здасться, і пригрозив РФ ударом

29 вересня 2021, 12:27

Президент Зеленський готовий до того, щоб завершити війну, сказав Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
Потрібно вести перемовини у всіх форматах для припинення війни з Росією - Кулеба / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський готовий до перемовин з Росією з метою повернення окупованих Криму і Донбасу. Москва демонструє цинічну поведінку, проте Україна готова створити російській державі проблеми, які змусять її припинити війну. Мир будь-якою ціною Київ не влаштує. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У коментарі РБК-Україна він розповів про те, що Україна має намір прагнути до справедливого миру, який повинен відповідати тій ціні, яку українська держава заплатила в боротьбі за суверенітет, незалежність і свободу.читайте такожПеремовини з Меркель - шанс для України: Кулеба очікує на підтримку Німеччини щодо Донбасу

За його словами, Зеленський готовий до перемовин щодо звільнення окупованих АР Крим та окремих районів Донбасу і завершення військових дій. РФ цинічно веде війну проти України, проте Київ і країни-партнери створюють умови, які змусять Москву припинити збройну конфронтацію. При цьому українська держава готова створити для Росії серйозні проблеми.

"Ми не сидимо, чекаючи з моря погоди. Росія маніпулює, бреше, вона цинічна. Але іншої Росії немає. Саме така Росія веде війну і агресію проти України. Тому треба вести перемовини у всіх можливих форматах про припинення війни. Ми активно створюємо разом з партнерами умови, які змусять Росію її припинити. Навіть якщо для цього нам доведеться створити для неї серйозні проблеми", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Перемовини Росії та України

Голова Офісу президента Андрій Єрмак 27 вересня заявив, що Київ ініціює зустріч в рамках нормандського формату на вищому політичному рівні. Перемовини повинні передбачати участь у них Ангели Меркель, яка йде у відставку з посади канцлера ФРН.

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Дивіться відео ТСН - Зеленський допускає велику війну Росії та України

Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що всі країни нормандського формату не проти проведення нової зустрічі за участю лідерів нормандського формату. При цьому він засумнівався в проведенні таких перемовин найближчим часом, звинувативши Україну в порушенні домовленостей щодо Донбасу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив про те, що президент Зеленський готовий до зустрічі з Путіним. Діалог повинен включати питання деокупації Криму і Донбасу. Він попередив, що перемовини будуть складними для Путіна, тому шо Зеленський має намір діяти виключно в інтересах України.

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