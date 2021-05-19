Присяга депутата з нібито паспортом Росії у Раді пройшла зі скандалом

Депутати Верховної Ради не дали Аксьонову прийняти присягу нардепа з трибуни.
Колишній мер Добропілля, новообраний депутат Верховної Ради Андрій Аксьонов, якого звинувачують в наявності паспорта РФ, приймав присягу парламентарія під крики "Ганьба" і зі свого робочого місця. Нардепи не дали можливості новому колезі виступити з трибуни.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, перший віцеспікер українського парламенту Руслан Стефанчук перед прийняттям Аксьоновим присяги зібрав на нараду голів фракцій і депутатських груп. Під час розмови Стефанчук сказав, що апарат ВР не підтвердив наявність будь-яких правових підстав для того, щоб політик не зміг прийняти присягу.
Втім, частина парламентаріїв демонстративно заблокувала трибуну, а Аксьонов читав свою промову з нового робочого місця. Під час його слів лунали крики "Ганьба".
Заступник голови парламенту Олена Кондратюк звернулася до голови Служби безпеки України з проханням дати конкретне роз'яснення щодо того, чи є у Аксьонова російський паспорт.читайте такожМером Добропілля виявився громадянин Росії, опубліковано документ
"Це публічний запит до глави СБУ: чи дійсно у пана Аксьонова є паспорт громадянина Росії? Ми просимо дати офіційне роз'яснення", - сказала нардеп.
Андрій Аксьонов – новини
- Мер Добропілля Андрій Аксьонов здобув перемогу на довиборах до Верховної Ради в одномандатному окрузі №50 у Донецькій області, набравши 65,46% голосів виборців за результатами обробки 100% голосів.
- Представник України у ТКГ щодо Донбасу Денис Казанський виступав зі звинуваченнями на адресу Аксьонова в тому, що він, мовляв, сприяв проведенню в Добропіллі "референдуму" так званої "ДНР". За даними журналіста, у Аксьонова є російське громадянство.
- Глава СБУ Іван Баканов заявляв, що в спецслужбі знають про інформацію, згідно з якою у Аксьонова може бути російський паспорт.
- У квітні стало відомо, що СБУ доручила ЦВК перевірити відомості про те, чи є у Аксьонова паспорт громадянина РФ.
- Центральна виборча комісія 28 квітня прийняла рішення про реєстрацію Андрія Аксьонова народним депутатом України.