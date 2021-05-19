Присяга депутата з нібито паспортом Росії у Раді пройшла зі скандалом

Андрій Аксьонов став депутатом Верховної Ради України IX скликання / Скріншот

Колишній мер Добропілля, новообраний депутат Верховної Ради Андрій Аксьонов, якого звинувачують в наявності паспорта РФ, приймав присягу парламентарія під крики "Ганьба" і зі свого робочого місця. Нардепи не дали можливості новому колезі виступити з трибуни.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, перший віцеспікер українського парламенту Руслан Стефанчук перед прийняттям Аксьоновим присяги зібрав на нараду голів фракцій і депутатських груп. Під час розмови Стефанчук сказав, що апарат ВР не підтвердив наявність будь-яких правових підстав для того, щоб політик не зміг прийняти присягу.

Втім, частина парламентаріїв демонстративно заблокувала трибуну, а Аксьонов читав свою промову з нового робочого місця. Під час його слів лунали крики "Ганьба".

Заступник голови парламенту Олена Кондратюк звернулася до голови Служби безпеки України з проханням дати конкретне роз'яснення щодо того, чи є у Аксьонова російський паспорт.читайте такожМером Добропілля виявився громадянин Росії, опубліковано документ

"Це публічний запит до глави СБУ: чи дійсно у пана Аксьонова є паспорт громадянина Росії? Ми просимо дати офіційне роз'яснення", - сказала нардеп.

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