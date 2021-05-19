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Присяга депутата з нібито паспортом Росії у Раді пройшла зі скандалом

19 травня 2021, 12:42

Депутати Верховної Ради не дали Аксьонову прийняти присягу нардепа з трибуни.

Андрій Аксьонов
Андрій Аксьонов став депутатом Верховної Ради України IX скликання / Скріншот

Колишній мер Добропілля, новообраний депутат Верховної Ради Андрій Аксьонов, якого звинувачують в наявності паспорта РФ, приймав присягу парламентарія під крики "Ганьба" і зі свого робочого місця. Нардепи не дали можливості новому колезі виступити з трибуни.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, перший віцеспікер українського парламенту Руслан Стефанчук перед прийняттям Аксьоновим присяги зібрав на нараду голів фракцій і депутатських груп. Під час розмови Стефанчук сказав, що апарат ВР не підтвердив наявність будь-яких правових підстав для того, щоб політик не зміг прийняти присягу.

Втім, частина парламентаріїв демонстративно заблокувала трибуну, а Аксьонов читав свою промову з нового робочого місця. Під час його слів лунали крики "Ганьба".

Заступник голови парламенту Олена Кондратюк звернулася до голови Служби безпеки України з проханням дати конкретне роз'яснення щодо того, чи є у Аксьонова російський паспорт.читайте такожМером Добропілля виявився громадянин Росії, опубліковано документ

"Це публічний запит до глави СБУ: чи дійсно у пана Аксьонова є паспорт громадянина Росії? Ми просимо дати офіційне роз'яснення", - сказала нардеп.

Андрій Аксьонов – новини

  • Мер Добропілля Андрій Аксьонов здобув перемогу на довиборах до Верховної Ради в одномандатному окрузі №50 у Донецькій області, набравши 65,46% голосів виборців за результатами обробки 100% голосів.
  • Представник України у ТКГ щодо Донбасу Денис Казанський виступав зі звинуваченнями на адресу Аксьонова в тому, що він, мовляв, сприяв проведенню в Добропіллі "референдуму" так званої "ДНР". За даними журналіста, у Аксьонова є російське громадянство.
  • Глава СБУ Іван Баканов заявляв, що в спецслужбі знають про інформацію, згідно з якою у Аксьонова може бути російський паспорт.
  • У квітні стало відомо, що СБУ доручила ЦВК перевірити відомості про те, чи є у Аксьонова паспорт громадянина РФ.
  • Центральна виборча комісія 28 квітня прийняла рішення про реєстрацію Андрія Аксьонова народним депутатом України.

Верховна Рада Андрій Аксьонов новини України
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