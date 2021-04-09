Проблеми України з Китаєм через Мотор Січі нехай вирішують США - ОП

В України немає проблем з Китаєм після націоналізації підприємства Мотор Січ - Офіс президента / УНІАН

Україна не отримувала від Китаю серйозних сигналів після того, як держава прийняла рішення про націоналізацію підприємства Мотор Січ. У Пекіні вважають, що це проблеми приватної китайської компанії.

Однак українська держава може втратити певні сегменти ринку КНР. В такому випадку Київ може звернутися до Вашингтону з вимогою компенсації збитків. Про це заявив заступник глави Офісу президента, куратор міжнародного напрямку Ігор Жовква у інтерв'ю lb.ua.

Чиновник стверджує, що Китай відреагував на ситуацію з націоналізацією Мотор Січі, проте конкретних і серйозних сигналів щодо будь-яких змін з приводу співпраці з Україною не було. По суті, у Пекіні назвали ситуацію проблемою приватного інвестора.

"Ми мали реакцію китайської сторони щодо санкцій у справі Мотор Січі. У концентрованому вигляді вона така: це справи китайської приватної компанії. Сильних сигналів від Пекіна, що це обов'язково негативно позначиться на політичних наших відносинах, або на економічних, не було", - стверджує Жовква.

Однак, за його словами, деякі сегменти ринку КНР дійсно можуть стати недоступними для України після прецеденту з Мотор Січ. У 2020 році між Україною і Китаєм склалися хороші економічні відносини, тому Києву слід перестрахуватися в ситуації протистояння США і КНР.читайте такожЧому суперечка про Мотор Січ - це питання життя і смерті для України

Пекін не закриває свої ринки для Києва, однак якщо виникнуть проблеми, США повинні відшкодувати Україні збитки.

"Думаю, ми маємо право поставити питання перед нашими американськими партнерами щодо компенсації тих збитків, які може понести Україна. У той же час я не думаю, що Пекін прагне закрити для нас ринки. Там багато прагматичних людей, які добре вираховують економічні інтереси", - підкреслив Ігор Жовква.

Довідка

Мотор Січ є одним з найбільших у світі підприємств, що спеціалізуються на виробництві авіаційної техніки для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок. Продукція компанії постачається до більш ніж 100 країн світу. Підприємство є стратегічно важливим для оборонної промисловості України.

Згідно з даними інформагентства Інтерфакс-Україна, до запуску процесів націоналізації китайським інвесторам належало 75% акцій підприємства.

Проти купівлі контрольного пакету акцій Мотор Січі виступали США. Вашингтон побоювався угоди через зростання військового впливу Пекіна.

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