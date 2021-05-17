Профспілка працівників охорони здоров’я закликала ВР не голосувати за відставку Степанова

Профспілка закликає не відправляти Степанова у відставку / Facebook

Профспілка працівників охорони здоров’я України звернулася до Голови ВРУ Дмитра Разумкова і народних депутатів щодо ймовірного голосування за звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Про це йдеться у відповідному листі, що є у розпорядженні редакції.

Вказується, що профспілка занепокоєна намірами Уряду відправити Степанова у відставку та вважає таке рішення – не на часі.

"Галузь з 2017 року перебуває у стані радикального реформування, що вже призвело до критичного розбалансування системи охорони здоров’я, повного знищення санітарно-епідеміологічної служби, значного недофінансування Програми медичних гарантій та відповідно закладів охорони здоров’я.

Профспілка неодноразово зверталася до всіх гілок влади щодо необхідності вирішення ключових питань галузі... Цього домагався від Уряду та Парламенту діючий Міністр охорони здоров'я України", - йдеться у листі.

Профспілка наголошує, що за каденції Степанова між нею та МОЗ було відновлено соціальний діалог й укладена оновлена Галузева Угода.

Щодо вакцинальної кампанії, провал якої Уряд намагається закинути Степанову, то в недоліках її організації Профспілка звинувачує "недофінансування", а не міністра, підкреслюючи, що під час ухвалення Держбюджету на 2021 рік низка вимог МОЗ та профспілок були проігноровані.

"На тлі існуючих проблем, зростаючих викликів пандемії СOVID-19 та необхідності забезпечення стабільної роботи галузі в цих умовах, вважаємо не на часі зміну керівництва Міністерства охорони здоров’я України", - наголошують профспілки.