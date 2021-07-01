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"Протистояти агресії РФ": МЗС назвало головне питання переговорів Байдена-Зеленського

1 липня 2021, 15:39

Йтиметься про політико-дипломатичне врегулювання та протидію агресії РФ.

Зеленський
Сторони планують зробити "новий крок у питаннях взаємодії у сфері безпеки і оборони, інвестицій і торгівлі" / УНІАН

Президент США Джо Байден і глава України Володимир Зеленський на майбутній зустрічі в липні обговорять питання безпеки, оборони, інвестицій і торгівлі.

Як пише Ліга, про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Зустріч заради зустрічі з Байденом-це в принципі не та категорія, яка може застосовуватися. Це зустріч з президентом найвпливовішої країни у світі. Це не може бути просто зустріч заради зустрічі", - зазначив міністр.

Він додав, що сторони планують зробити "новий крок у питаннях взаємодії у сфері безпеки і оборони, інвестицій і торгівлі".

"Я поки не знаю, вийдемо ми з зустрічі вже з готовою відповіддю про те, якою буде участь США в процесі політико-дипломатичного врегулювання і протидії російській агресії, але точно президенти будуть дуже детально про це говорити. Це буде ключова тема", - підкреслив Кулеба, а також сказав, що важливо отримати від участі США в переговорах з РФ максимальний результат.

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"У нормандському процесі проблеми є. Всі кажуть: Росія, ти-сторона конфлікту, виконуй зобов'язання, припиняй війну. А Росія каже: Ні, ми не сторона конфлікту. Поки ми не вирішимо цей вузол, повноцінне врегулювання неможливо. І треба з американцями дуже предметно поговорити про те, як розв'язати цей вузол. Яку побудувати комбінацію, щоб ми вийшли з глухого кута", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, в ході недавніх переговорів Джо Байдена і російського лідера Володимира Путіна, перший заявив, що Російська Федерація є головною перешкодою на шляху до миру на Донбасі. РФ вказали на те, що вона почала конфлікт на Донбасі і тепер несе повну відповідальність за його припинення.

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон не має наміру скасовувати санкції проти Росії, які були введені через агресію Москви проти Києва.

новини України
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