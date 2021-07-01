"Протистояти агресії РФ": МЗС назвало головне питання переговорів Байдена-Зеленського

Сторони планують зробити "новий крок у питаннях взаємодії у сфері безпеки і оборони, інвестицій і торгівлі" / УНІАН

Президент США Джо Байден і глава України Володимир Зеленський на майбутній зустрічі в липні обговорять питання безпеки, оборони, інвестицій і торгівлі.

Як пише Ліга, про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Зустріч заради зустрічі з Байденом-це в принципі не та категорія, яка може застосовуватися. Це зустріч з президентом найвпливовішої країни у світі. Це не може бути просто зустріч заради зустрічі", - зазначив міністр.

Він додав, що сторони планують зробити "новий крок у питаннях взаємодії у сфері безпеки і оборони, інвестицій і торгівлі".

"Я поки не знаю, вийдемо ми з зустрічі вже з готовою відповіддю про те, якою буде участь США в процесі політико-дипломатичного врегулювання і протидії російській агресії, але точно президенти будуть дуже детально про це говорити. Це буде ключова тема", - підкреслив Кулеба, а також сказав, що важливо отримати від участі США в переговорах з РФ максимальний результат.

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"У нормандському процесі проблеми є. Всі кажуть: Росія, ти-сторона конфлікту, виконуй зобов'язання, припиняй війну. А Росія каже: Ні, ми не сторона конфлікту. Поки ми не вирішимо цей вузол, повноцінне врегулювання неможливо. І треба з американцями дуже предметно поговорити про те, як розв'язати цей вузол. Яку побудувати комбінацію, щоб ми вийшли з глухого кута", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, в ході недавніх переговорів Джо Байдена і російського лідера Володимира Путіна, перший заявив, що Російська Федерація є головною перешкодою на шляху до миру на Донбасі. РФ вказали на те, що вона почала конфлікт на Донбасі і тепер несе повну відповідальність за його припинення.

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон не має наміру скасовувати санкції проти Росії, які були введені через агресію Москви проти Києва.