Провал "блокади" Лукашенка: у МЗС заявили про брехню і пояснили ситуацію на кордоні з Білоруссю

Кордон України та Білорусі, як і раніше, працює - Кулєба / УНІАН

Слова глави республіки Білорусь Олександра Лукашенка про нібито "контрабанду" зброї з території України є неправдивими. Така інформація не відповідає реальному стану речей. Пункти пропуску на українсько-білоруському державному кордоні, незважаючи на заяви невизнаного президента РБ, продовжують працювати. Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час свого виступу на форумі Україна 30. Міжнародна політика він сказав про те, що жодного незаконного переправлення зброї до Білорусі з української території немає, а кордон двох держав, як і раніше, залишається відкритим.

"Заяви його про контрабанду зброї з України до Білорусі не витримають жоден факт-чекінг тому, що це просто не відповідає дійсності, як і його заяви про те, що кордон закрився. За моєю інформацією, наразі кордон працює", - підкреслив Кулеба.

Звинувачення Лукашенка в "контрабанді" і "закриття" кордону з Україною