Провал "блокади" Лукашенка: у МЗС заявили про брехню і пояснили ситуацію на кордоні з Білоруссю

Заяви Лукашенка про нібито "контрабанду" зброї до Білорусі не відповідають дійсності, сказав Дмитро Кулеба.
Слова глави республіки Білорусь Олександра Лукашенка про нібито "контрабанду" зброї з території України є неправдивими. Така інформація не відповідає реальному стану речей. Пункти пропуску на українсько-білоруському державному кордоні, незважаючи на заяви невизнаного президента РБ, продовжують працювати. Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Під час свого виступу на форумі Україна 30. Міжнародна політика він сказав про те, що жодного незаконного переправлення зброї до Білорусі з української території немає, а кордон двох держав, як і раніше, залишається відкритим.
"Заяви його про контрабанду зброї з України до Білорусі не витримають жоден факт-чекінг тому, що це просто не відповідає дійсності, як і його заяви про те, що кордон закрився. За моєю інформацією, наразі кордон працює", - підкреслив Кулеба.
Звинувачення Лукашенка в "контрабанді" і "закриття" кордону з Україною
- Білоруський глава республіки Олександр Лукашенко у грудні минулого року казав, що співробітники спецслужб затримали "банду Автуховича", яка нібито незаконно перевозила зброю до Білорусі транзитом через територію України.
- У Держприкордонслужбі у відповідь заявили, що Україна у 2020 році зафіксувала тільки 48 спроб нелегального переправлення зброї. Спікер відомства Андрій Демченко запевнив, що слова Лукашенка нічим не аргументовані.
- 2 липня Лукашенко оголосив про те, що він дав доручення прикордонникам Білорусі повністю закрити кордон з Україною. Причиною він назвав "контрабанду" зброї з української держави на територію білоруської республіки.
- Втім, 3 липня в ДПС України сказали, що нічого не знають про "закриття" кордону Олександром Лукашенком і заявили про продовження роботи пунктів перетину в обох напрямках.