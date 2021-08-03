Провал сценарію РФ щодо Донбасу: у Кравчука заявили про небезпеку діалогу України у Білорусі

Учасників ТКГ від України можуть затримати у Білорусі - Іванова / Соцмережі

Ініціатива Росії відносно повернення діалогу щодо Донбасу в рамках ТКГ до Мінська пов'язана з тим, що росіянам не вдається нав'язати Україні свій порядок денний у вигляді повернення ОРДЛО до складу української держави за сценарієм Кремля. Москва шукає способи чинити тиск на Київ, і перемовний процес у столиці Білорусі є одним з таких інструментів. Ніхто не може гарантувати безпеку українським перемовникам в республіці, де проти деяких з них відкриті кримінальні справи. Про це заявила учасниця гуманітарної підгрупи ТКГ Тетяна Іванова.

У ефірі телеканалу Україна 24 вона сказала про те, що росіянам не вдається досягти прогресу у діалозі виходячи з власних цілей, тому вони вирішили підняти кейс перемовин у Мінську. Їм потрібен ще один інструмент тиску на делегацію Києва в ТКГ.

читайте такожМир на Донбасі в обмін на "формулу Штайнмаєра": Україна поставила Росії умову"Вони почали просувати це питання, і моя особиста думка, що не просто так. Процес жодним чином не просувається з точки зору Росії, нав'язування нам якихось своїх бачень, як потрібно врегулювати процес. А точніше, не врегулювати, а віддати непідконтрольні території України на умовах Росії. Їм потрібно знайти якийсь тиск на українську делегацію в ТКГ", - зазначила Іванова.

Також вона додала, що подібним тиском може стати питання безпеки. Після подій, пов'язаних з виборами президента і протестами у Білорусі, українцям ніхто не може гарантувати безпеку на території країни. Щодо деяких учасників російсько-українських переговорів у РБ відкриті кримінальні справи. Немає гарантій, що їх не затримають у Мінську.

"Що може бути таким тиском? Наприклад, якщо ми проводитимо зустріч у Мінську, то там потрібно забезпечити безпеку української делегації. Гарантувати таку безпеку після подій у Мінську ніхто не може. Там активно працюють не тільки білоруські, а й російські спецслужби. А на деяких членів української делегації є порушені кримінальні справи, за якими вони переслідуються. І хто буде їм там гарантувати безпеку, хто гарантує, що вони не будуть затримані? Хто гарантує, що на тих членів, на яких ще немає справ, вони не з'являться завтра? А це, звичайно, буде тиск на українську делегацію", - підкреслила Тетяна Іванова.

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Перемовини щодо Донбасу у Мінську

Офіційний Київ не підтримує ініціативу Росії відносно повернення діилогу щодо Донбасу до Мінська. Україна не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі.

На думку глава делегації Києва в ТКГ Леоніда Кравчука, Білорусь після подій політичної кризи більше не може надавати нейтральний перемовний майданчик. До того ж Мінськ використовує ворожу риторику проти України. У таких умовах діалог в білоруській столиці неможливий.

Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович казав, що Україна проти перемовин щодо Донбасу у Мінську. Причинами він назвав епідемію COVID-19 і невизнання Лукашенка білоруським президентом.