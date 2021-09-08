Провальне голосування: Україна не проситиме США надати статус основного союзника поза НАТО

Україна буде основним союзником НАТО / ВВС

Депутати провалили голосування за звернення до Конгресу США в рамках клопотання про визнання її союзником поза НАТО.

Як пише видання "Дзеркало тижня", "за" було віддано лише 24 голоси. "Проти" проголосував 1 депутат, а ось "утрималися" цілих 163 народних обранці.

На голосування було висунуто проект постанови № 5308 "Про звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA)".

У ньому йдеться про те, що перебування України в "сірій зоні" міжнародної безпеки, порушення Росією правил безпеки, прописаних в міжнародних законодавчих актах, загрожує кожному європейцеві. Причому, ця загроза буде до моменту встановлення нових правил, посилених волею націй і урядів вільного світу. У зв'язку з цим важливим є поглиблення двостороннього партнерства між Україною та США.

Відомо, що раніше глава МЗС Дмитро Кулеба просив депутатів не голосувати за це звернення.

За його словами, Україна буде основним союзником США в НАТО, а не поза Альянсом. Також він додав, що під час візиту Зеленського до Вашингтона президент успішно заручився підтримкою США.

Нагадаємо, ранішеукраїнський посол у США Оксана Маркарова заявила, що Україні не слід вимагати статусу основного союзника Сполучених Штатів поза Північноатлантичним альянсом. Подібний статус надається країнам, які не можуть вступити в НАТО, тоді як для Києва євроатлантична інтеграція є стратегічною метою. В ході візиту Зеленського до Вашингтона держави на рівні Міноборони і Пентагону підписали угоду, що відкриває перспективи участі держави у великих проектах.