"провокація": Путін вперше особисто висловився про саміт "Кримська платформа"

Володимир Путін відреагував на" Кримську платформу " / Reuters

Президент Російської Федерації Володимир Путін вперше особисто прокоментував саміт Кримської платформи і назвав його "провокаційною витівкою".

Про це йдеться на сайті президента РФ.

Відзначається, що про це він заявив в ході телефонної розмови з главою Європейської Ради Шарлем Мішелем. Під час бесіди президент РФ згадав про "провокаційний характер затії українського уряду". Також він сказав, що захід недоречний, а питання Криму "закрите ще в 2014 році".

Путін вважає, що"Євросоюз продовжує проводити дискримінаційну політику щодо жителів півострова".

"Київська влада наполегливо ухиляється від виконання взятих на себе зобов'язань, перш за все - щодо налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і правового оформлення особливого статусу Донбасу", - йдеться в повідомленні.

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Що таке "Кримська платформа"

23 серпня у Києві відбувся довгоочікуваний саміт за участю глав делегацій понад 40 країн міжнародних організацій. Він проходить з метою мирного припинення російської окупації на півострові.

За підсумками саміту була прийнята Спільна декларація, в якій надається однозначна оцінка незаконним і агресивним діям Російської Федерації.

Зокрема, йдеться про невизнання незаконної анексії Криму Росією, зобов'язання розглянути додаткові політичні, дипломатичні, обмежувальні санкції щодо Росії у разі подальшої агресії, об'єднання зусиль усіх країн-учасниць платформи для зміцнення безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні.

Також вперше на міжнародному рівні Російська Федерація визнана державою-окупантом.