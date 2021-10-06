Путін на зустрічі з Зеленським не бажає обговорювати окупацію Криму: росЗМІ озвучили порядок денний Кремля

На зустрічі Зеленського і Путіна хочуть обговорювати не однакові теми / УНІАН , Reuters

Москва передала Києву список тем, які могли б обговорити Володимир Путін і Володимир Зеленський. Проте у Росії та Україні протилежні бачення того, про що варто говорити і що варто вирішувати.

Зокрема, РФ бажає скасування санкцій, відновлення транспортного сполучення і дипломатичних відносин. При цьому тема окупації Криму в російських темах для розмови не згадується зовсім, а питання війни на Донбасі – лише одного разу, передає російське видання "Комерсант"

Росії важливі санкції та економічні питання

Аналізуючи теми, які б хотіли обговорити Україна і на які б погодилася Росія, ЗМІ припускають, що зустріч Зеленського і Путіна не відбудеться найближчим часом. Посилаючись на джерела у керівництві Росії, видання розповіло про 12 рішень, яких могли б досягти Україна і Росія.

Як повідомляє Комерсант, Кремль вважає, що на зустрічі можна було б домовитися:

про відновлення повноцінних дипломатичних відносин й узгодити повернення послів до Москви та Києва;

зняти взаємні торгово-економічні обмеження;

скасувати санкції щодо фізичних та юридичних осіб.

За інформацією видання, російська влада вважає, що Зеленський та Путін "могли б прийняти рішення про відновлення транспортного сполучення" між двома країнами, а також домовитися про підготовку до 1 грудня 2022 року угоди про транзит й постачання газу на період після 2024 року.

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При цьому Крим в російських темах для розмови не згадано, а питання конфлікту на Донбасі - олише раз. У вигляді зауваження про те, що представники РФ в ТКГ і "нормандському форматі" підтримають будь-які мирні домовленості Києва з владою ОРДЛО.

Що кажуть в Україні

Російському ЗМІ дав коментар радник глави ОП Михайло Подоляк. Він зазначив, що з російської сторони спостерігаються неконструктивні спроби знайти різні приводи, щоб відкласти двосторонні переговори. Що стосується позиції України, то вона незмінна – потрібно перш за все говорити про війну.

За словами Подоляка, "з Москви звучить занадто багато різних натяків і неконкретних зауважень про те, що їм хотілося б обговорити, і при цьому не виражається чітка готовність обговорити те, що дійсно має значення в розумінні і українського, і російського суспільств".

Зустріч Зеленського і Путіна: передісторія

"Обмін люб'язностями" між Києвом і Москвою триває ще з квітня, коли Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним "в будь-якій точці українського Донбасу".

Путін заявляв про готовність зустрітися на території Росії і говорити виключно про російсько-українські відносини. Про Донбас він змушує говорити з бойовиками ОРДЛО, а про Крим говорити не хоче.

Прессекретар президента України Сергій Нікіфоров заявляв, що без обговорення питання Криму зустріч Зеленського і Путіна буде позбавлена сенсу.

3 жовтня Зеленський заявив, що готовий провести зустріч з Путіним, оскільки переговори тет-а-тет можуть бути результативними. Але, на його думку, російська сторона не хоче проводити зустріч у такому форматі, оскільки вона може принести несподіваний результат.