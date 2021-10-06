УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Путін на зустрічі з Зеленським не бажає обговорювати окупацію Криму: росЗМІ озвучили порядок денний Кремля

6 жовтня 2021, 12:46

У списку Кремля 12 питань і майже всі стосуються двосторонніх відносин.

Путін, Зеленський
На зустрічі Зеленського і Путіна хочуть обговорювати не однакові теми / УНІАН , Reuters

Москва передала Києву список тем, які могли б обговорити Володимир Путін і Володимир Зеленський. Проте у Росії та Україні протилежні бачення того, про що варто говорити і що варто вирішувати.

Зокрема, РФ бажає скасування санкцій, відновлення транспортного сполучення і дипломатичних відносин. При цьому тема окупації Криму в російських темах для розмови не згадується зовсім, а питання війни на Донбасі – лише одного разу, передає російське видання "Комерсант"

Росії важливі санкції та економічні питання

Аналізуючи теми, які б хотіли обговорити Україна і на які б погодилася Росія, ЗМІ припускають, що зустріч Зеленського і Путіна не відбудеться найближчим часом. Посилаючись на джерела у керівництві Росії, видання розповіло про 12 рішень, яких могли б досягти Україна і Росія.

Як повідомляє Комерсант, Кремль вважає, що на зустрічі можна було б домовитися:

  • про відновлення повноцінних дипломатичних відносин й узгодити повернення послів до Москви та Києва;
  • зняти взаємні торгово-економічні обмеження;
  • скасувати санкції щодо фізичних та юридичних осіб.

За інформацією видання, російська влада вважає, що Зеленський та Путін "могли б прийняти рішення про відновлення транспортного сполучення" між двома країнами, а також домовитися про підготовку до 1 грудня 2022 року угоди про транзит й постачання газу на період після 2024 року.

Реклама

При цьому Крим в російських темах для розмови не згадано, а питання конфлікту на Донбасі - олише раз. У вигляді зауваження про те, що представники РФ в ТКГ і "нормандському форматі" підтримають будь-які мирні домовленості Києва з владою ОРДЛО.

Що кажуть в Україні

Російському ЗМІ дав коментар радник глави ОП Михайло Подоляк. Він зазначив, що з російської сторони спостерігаються неконструктивні спроби знайти різні приводи, щоб відкласти двосторонні переговори. Що стосується позиції України, то вона незмінна – потрібно перш за все говорити про війну.

За словами Подоляка, "з Москви звучить занадто багато різних натяків і неконкретних зауважень про те, що їм хотілося б обговорити, і при цьому не виражається чітка готовність обговорити те, що дійсно має значення в розумінні і українського, і російського суспільств".

Зустріч Зеленського і Путіна: передісторія

"Обмін люб'язностями" між Києвом і Москвою триває ще з квітня, коли Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним "в будь-якій точці українського Донбасу".

Путін заявляв про готовність зустрітися на території Росії і говорити виключно про російсько-українські відносини. Про Донбас він змушує говорити з бойовиками ОРДЛО, а про Крим говорити не хоче.

Прессекретар президента України Сергій Нікіфоров заявляв, що без обговорення питання Криму зустріч Зеленського і Путіна буде позбавлена сенсу.

3 жовтня Зеленський заявив, що готовий провести зустріч з Путіним, оскільки переговори тет-а-тет можуть бути результативними. Але, на його думку, російська сторона не хоче проводити зустріч у такому форматі, оскільки вона може принести несподіваний результат.

viber
Володимир Зеленський Володимир Путін Коммерсант зустріч Путіна і Зеленського
Зараз ви переглядаєте новину «Путін на зустрічі з Зеленським не бажає обговорювати окупацію Криму: росЗМІ озвучили порядок денний Кремля». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду повернулися приголомшливі жіночі куртки в стилі 50-х, в які неможливо не закохатисяУ моду повернулися приголомшливі жіночі куртки в стилі 50-х, в які неможливо не закохатися Вріжуть морози, завалить снігом: українців попередив про аномальну зимуВріжуть морози, завалить снігом: українців попередив про аномальну зиму Гороскоп на 4 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: зрада або несподівані зміниГороскоп на 4 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: зрада або несподівані зміни Мати не підійшла подивитися, що з нею: моторошні деталі смерті 10-річної дівчинки від рук вітчимаМати не підійшла подивитися, що з нею: моторошні деталі смерті 10-річної дівчинки від рук вітчима Значення імені Андрій: характер, доля, сумісністьЗначення імені Андрій: характер, доля, сумісність

Останні новини

01:44

Юлія Саніна з The Hardkiss тріумфально повертається на Танці з зірками

01:41

Медики склали топ-3 найнебезпечніших для серця продуктів

00:55

Прикмети на 8 жовтня: що не можна робити в день святого Сергія і як не потрапити в біду Відео

00:20

Гороскоп на 8 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: ризик аварій або конфлікти з родичами Відео

07 жовтня, четвер
23:55

Терапевт попередила про несподівану небезпеку вологих серветок

Реклама
23:52

Україну чекає аномалія: з'явився останній прогноз погоди народного синоптика Леоніда Горбаня Відео

23:22

Прокляття Моєї прекрасної няні: актор Валерій Гаркалін в комі

23:01

Які речі не можна передавати з рук в руки: небезпечні прикмети Відео

23:00

Вчені виявили смертельну небезпеку в бороді чоловіків

22:21

У США закликали терміново впровадити санкції проти Північного потоку-2 Відео

22:12

Apple опублікувала карту України без Криму: розгорівся новий скандал Відео

22:08

"Чекайте армію Росії": у Польщі різко висловилися про запуск Північного потоку-2 Відео

21:48

Користувачі на можуть зайти на сайт Wikipedia: в чому причина Відео

21:15

З'ясувалося, чи загрожує Києву локдаун та як працюватиме транспорт

21:04

Каменських в бікіні дозволила розглянути свої груди у всій красі

20:55

Як дожити до 100 років: названо три здорові звички довгожителів Відео

20:32

Молода дівчина залишилася без руки через лихача за кермом автобуса: деталі моторошної ДТП

20:20

В Україні вдарить сильний мороз і налетить небезпечна погода Відео

20:08

Вийшов перший трейлер фільму за книгою легендарного Кузьми Скрябіна Відео

19:57

Українці зможуть отримувати другу пенсію: кому належить виплата Відео

Реклама
19:44

Як доглядати за орхідеєю Фаленопсис, щоб вона цвіла довго Відео

19:41

"Слуги народу" озвучили головні причини відставки Разумкова

19:27

Відомий український актор знявся в російському серіалі і потрапив у гучний скандал

19:05

Тепер офіційно: для кого в Україні вакцинація стане обов'язковою

18:48

У двох областях пенсіонери зможуть вакцинуватися на Укрпошті: список адрес

18:42

Олена Зеленська з'явилася на публіці в модному пальто осені 2021 Відео

18:42

В Україні слідом за газом дорожчає хліб: озвучені нечувані цифри

18:27

"Який чоловік!" Онук Софії Ротару викликав фурор новим образом з відпочинку

18:17

Вчені оцінили ризик зараження на коронавірус у приміщенні

18:15

"Бачила таке тільки по телевізору": під Запоріжжям швидкі привозять хворих з COVID кожні 10 хвилин Відео

17:31

В Україні в "червону" зону відправлять ще дві області: в мережі з'явилася копія рішення

17:26

Арахамія відверто висловився щодо долі депутатського мандату Разумкова

17:25

Шалений принтер 2.0: що буде із парламентом після звільнення Разумкова Погляд

17:14

У однорічної дитини на Рівненщині виявили поліомієліт: у хлопчика відмовляють ноги Відео

17:05

ОДТСУ і Укртрансгазу слід розглядати сценарій припинення транзиту газу з РФ - експерт

16:55

Меланома: симптоми, які повинні насторожити

16:46

"Ви великий правитель": скандальний нардеп Кива привітав Путіна з Днем народження Відео

16:45

Рідкісні фото дорослих синів Брітні Спірс зачарували мережу

16:11

У МОЗ повідомили, хто в Україні частіше помирає від коронавірусу Відео

16:01

У Верховній Раді "привітали" Путіна з 69-річчям: імениннику заспівали пісню про нього

Реклама
15:31

Загрожує 20 років в'язниці: суд заочно заарештував втікача Януковича

15:21

"Усувати і без зарплати" : у мерії Києва розповіли, як вирішать проблему нещеплених вчителів

15:17

Осінні канікули 2021 в Україні: коли почнуться і скільки триватимуть

15:13

В Україні на завтра оголосили штормове попередження: в яких областях погіршиться погода Відео

14:59

"Стануть доступними багато соціальних послуг": у Мінцифрі анонсували глобальне оновлення "Дії"

14:43

Відставка Разумкова: як з найближчих друзів виходять найнебезпечніші вороги Погляд

14:28

Комітет ВР підтримав кримінальну відповідальність за незаконне будівництво

14:27

Зустріч Зеленського з Путіним: у Кремлі розповіли про переговори з Офісом президента

14:22

У "Дії" на Android з’явилися "жовті" ковід-сертифікати: як їх отримати Відео

13:40

"Гроші люблять тишу": Шмигаль загадково відповів на питання, чи отримає Україна транш МВФ Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти