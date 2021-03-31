Путін згоден зустрітися з Зеленським, але за однієї умови - Пєсков

Путін згоден зустрітися з Зеленським, але за однієї умови / УНІАН

Троє з чотирьох лідерів країн нормандської четвірки - президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель - згодні з необхідністю проведення нормандського саміту, заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Однак для цього треба виконати домовленості, досягнуті сторонами у Парижі в грудні 2019 року.

У коментарі ТАСС Пєсков підкреслив, що Путін, Макрон і Меркель згодні, що нормандський саміт необхідний, але треба виконати паризькі домовленості, лідери також погодилися з необхідністю активізувати роботу політичних радників "нормандської четвірки".

"Сумнівно, що варто зустрічатися главам держав для того, щоб констатувати просування, щоб висловити глибоку стурбованість у зв'язку з ескалацією напруженості на лінії розмежування. Стурбованості всі вже неодноразово висловлені, а відсутність просування у виконанні попередніх домовленостей було неодноразово констатовано", - сказав він.

Пєсков підкреслив, що активізація роботи політичних радників потрібна, щоб "створити умови для потенційного саміту".

Також спікер Кремля заявив, що відеоконференція між трьома лідерами нормандської четвірки не була підміною мінського формату. На переговорах обговорювалася не тільки ситуація в Україні, коло тем було значно ширше.

"Коло тем було набагато ширше, ніж Україна. Хоча на Україні теж зупинилися досить докладно", - сказав Пєсков.

Прессекретар президента РФ додав, що Путін заявив Меркель і Макрону про необхідність використовувати весь вплив, "щоб Київ відмовився від потенційних провокацій".

Відзначимо, 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. Унаслідок ворожого вогню загинуло 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.

Переговори Меркель, Макрона та Путіна - про що йшлося раніше: