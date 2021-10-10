П'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФ

Конфлікт на Донбасі можна врегулювати одним дзвінком - Арестович / УНІАН

Український півострів Крим, який окупований Росією, може бути звільнений всього за 5 хвилин рішенням російського президента Володимира Путіна. Війну двох держав на Донбасі можна зупинити одним дзвінком. Україна дає можливість Росії вирішити російсько-український конфлікт, "зберегти обличчя" і залишити окуповані території. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

У інтерв'ю телеканалу Дім він розповів про те, що військовий конфлікт на Донбасі можна зупинити одним дзвінком. Також Росія може вийти з Криму за рішенням російського президента Володимира Путіна, який несе персональну відповідальність у цьому питанні.читайте такожУдар по Путіну і жорстка позиція Анкари: Кулеба оголосив про боротьбу України і Туреччини за Крим

"Війна на Донбасі може бути зупинена одним дзвінком. Крим може бути деокупований за п'ять хвилин рішенням глави Російської Федерації... І, відповідно, вся персональна відповідальність лежить на ньому...", - зазначив Арестович.

Крім того, він додав, що Київ надає Москві можливість вийти з конфлікту, "зберігши обличчя".

"Ми даємо їй (Росії) можливість врегулювати конфлікт, вирішити проблему, зберегти в якомусь сенсі обличчя і піти звідси",-підкреслив Олексій Арестович.

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Перемовини щодо Криму та Донбасу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що президент Володимир Зеленський готовий до перемовин з главою РФ Володимиром Путіним у тому випадку, якщо на них обговорюватиметься питання деокупації Криму. Дипломат закликав Кремль погодитися на такий діалог з метою врегулювання російсько-українського конфлікту.

Крім того, Кулеба стверджував, що Київ продовжує працювати над підготовкою зустрічі Зеленського і Путіна. За його словами, Зеленський під час дискусії планує вести діалог з позиції сили. Україна має намір обговорити припинення російсько-українського конфлікту на Донбасі, а також повернення окупованих ОРДЛО і Криму.

Російське видання Комерсант опублікувало список "перемовного порядку денного Путіна і Зеленського", який нібито було передано Києву з Кремля. Однак у переліку з 12 пунктів немає пропозицій щодо деокупації Криму, а війна на Донбасі згадується тільки один раз.