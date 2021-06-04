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П'ятьом нардепам загрожують санкції РНБО: ЗМІ дізналися, за що

4 червня 2021, 14:44
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У п'ятницю РНБО може вдарити по нардепах обмежувальними заходами з двох причин, з'ясували журналісти.

Журналісти з'ясували, що п'ятьом нардепам загрожують санкції РНБО, зокрема, через подвійне громадянство
П'ятьом нардепам загрожують санкції РНБО, зокрема, через подвійне громадянство, дізналися журналісти / УНІАН

У п'ятницю, 4 червня, очікується нове засідання Ради нацбезпеки і оборони Україна. Члени РНБО можуть схвалити санкції проти п'ятьох народних депутатів.

Санкції нардепам загрожують через комерційну діяльність структур, з якими вони пов'язані, та за подвійне громадянство, пише УНН.

За офіційними даними, на засіданні РНБО планує розглянути вісім питань.

Зокрема, члени Ради планували обговорити поглиблення співпраці з військово-політичним блоком НАТО (Північноатлантичний Альянс).

Нардеп з фракції Слуга народу Ірина Верещук говорила, що під час засідання РНБО розгляне питання запровадження санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

За її словами, також планують розглянути питання, яке стосується земельних відносин (з 1 липня запустять ринок землі). Політик додала, що можуть бути розглянуті питання безпеки, пов'язані з Донбасом та захопленим Росією Кримом.

Рішення РНБО в дію своїм указом вводить президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в Україні нардепам не можна займатися бізнесом. Варто зазначити, що в нашій країні можна мати паспорт лише однієї держави.

Раніше в Україні за рішенням РНБО санкції було запроваджено, зокрема, проти телеканалів 112 Україна, NewsOne та ZIK, нардепа, голови політради партії Опозиційна платформа – За життя та кума президента РФ Володимира Путіна, Віктора Медведчука, і його дружини – телеведучої Оксани Марченко, а також стосовно низки компаній та контрабандистів.

РНБО санкції
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