Рада призначила дату виборів мера Харкова

Кабмін у рамках повноважень зобов'язали вжити заходів щодо фінансування виборів за рахунок коштів цільової субвенції з державного бюджету.
У вівторок, 30 березня, парламент схвалив постанову Про проведення позачергових виборів мера Харкова 31 жовтня 2021 року. За документ проголосували 249 нардепів.
"Призначити позачергові вибори Харківського міського голови Харківського району Харківської області на неділю 31 жовтня 2021 року. Центральної виборчої комісії... визначити в установленому порядку обсяг бюджетних витрат, необхідних для проведення позачергових виборів Харківського міського голови", - сказано в документі.
Кабмін у рамках повноважень зобов'язали вжити заходів щодо фінансування виборів за рахунок коштів цільової субвенції з державного бюджету.
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Автор: Катерина Трохимчук