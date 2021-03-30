Рада призначила дату виборів мера Харкова

Вибори мера Харкова відбудуться 31 Жовтня / УНІАН

У вівторок, 30 березня, парламент схвалив постанову Про проведення позачергових виборів мера Харкова 31 жовтня 2021 року. За документ проголосували 249 нардепів.

"Призначити позачергові вибори Харківського міського голови Харківського району Харківської області на неділю 31 жовтня 2021 року. Центральної виборчої комісії... визначити в установленому порядку обсяг бюджетних витрат, необхідних для проведення позачергових виборів Харківського міського голови", - сказано в документі.

Кабмін у рамках повноважень зобов'язали вжити заходів щодо фінансування виборів за рахунок коштів цільової субвенції з державного бюджету.