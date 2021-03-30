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Рада призначила дату виборів мера Харкова

30 березня 2021, 19:13

Кабмін у рамках повноважень зобов'язали вжити заходів щодо фінансування виборів за рахунок коштів цільової субвенції з державного бюджету.

Вибір
Вибори мера Харкова відбудуться 31 Жовтня / УНІАН

У вівторок, 30 березня, парламент схвалив постанову Про проведення позачергових виборів мера Харкова 31 жовтня 2021 року. За документ проголосували 249 нардепів.

"Призначити позачергові вибори Харківського міського голови Харківського району Харківської області на неділю 31 жовтня 2021 року. Центральної виборчої комісії... визначити в установленому порядку обсяг бюджетних витрат, необхідних для проведення позачергових виборів Харківського міського голови", - сказано в документі.

Кабмін у рамках повноважень зобов'язали вжити заходів щодо фінансування виборів за рахунок коштів цільової субвенції з державного бюджету.

  • Нагадаємо, восени 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори. У виборчих перегонах у Харкові переможцем визнали тодішнього мера-Геннадія Кернеса.
  • У ніч на 17 грудня Кернес помер у берлінській клініці Шаріте.
  • У зв'язку зі смертю градоначальника виконувати його обов'язки почав секретар міськради Харкова Ігор Терехов. В обласному центрі мають пройти дострокові вибори.
  • Народний депутат Віталій Безгін повідомив, що у Верховній Раді комітет вирішив, коли повинні пройти дострокові вибори мера Харкова.
  • На засіданні комітету вирішили, що виборчі перегони мають відбутися 31 Жовтня 2021 року.
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