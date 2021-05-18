Рада відправила у відставку міністра інфраструктури

Владислав Криклій звільнений з посади міністра інфраструктури / УНІАН

Верховна Рада у вівторок, 18 травня, вирішила відправити у відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Звільнення Криклія підтримали 284 нардепи (для прийняття рішення потрібно 226 голосів), свідчать результати голосування, яке в YouTube транслював Parlaments'kyi telekanal Rada.

За словами нардепа Ірини Геращенко, Криклій на засіданні комітету сказав, що написати заяву про звільнення його попросив президент Володимир Зеленський.

"...Міністр, як боягузливий заєць, пише заяву, оскільки так сказав президент. А якщо він вам скаже з поїзда зістрибнути на повній швидкості?" – запитала народна обраниця.

Звільнення Владислава Криклій – результати голосування парламенту

Владислава Криклія звільнили з посади міністра інфраструктури / Скріншот

Нагадаємо, 14 травня Олексій Гончаренко повідомив, що Владислав Криклій подав заяву про відставку.

Через кілька днів – 17 числа, пройшло засідання партії Слуга народу (створила в парламенті монобільшість). Парламентарі вирішили, що на посаду глави Міністерства інфраструктури може претендувати голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Нагадаємо, 4 березня 2020 року Верховна Рада затвердила членів Кабміну на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Зокрема, Владислав Криклій отримав посаду міністра інфраструктури.

До того, як стати членом Кабміну, Криклій працював у Міністерстві внутрішніх справ.