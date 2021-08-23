Рада схвалила звернення до іноземних партнерів щодо Криму

Рада прийняла звернення щодо Криму / УНІАН

Сьогодні на позачерговому засіданні парламент схвалив звернення, в якому закликав посилити співпрацю в рамках Кримської платформи для деокупації півострова, йдеться на офіційному сайті Ради.

Звернення схвалено 283 голосами і направлено до ООН, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європарламенту, урядів і парламентів іноземних держав.

Рада закликає міжнародні організації ухвалити резолюцію про підтримку Кримської платформи як інструменту консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію Криму та відновлення територіальної цілісності України. Депутати також звертаються із закликом до міжнародного співтовариства утриматися від підтримки дій та ініціатив РФ, прямо або побічно спрямованих на протидію діяльності та розвитку Кримської платформи.

Також у Раді акцентують увагу на важливості збереження міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму Росією, запобігання порушенням державою-окупантом та її окупаційними адміністраціями норм міжнародного права.

Іноземних партнерів також закликають до посилення політико-дипломатичного та економічного тиску на Росію у відповідь на порушення нею норм міжнародного права.

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Крім того, в Раді підкреслюють важливість збереження міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму, запобігання порушенням державою-окупантом і його окупаційними адміністраціями норм міжнародного права, фундаментальних прав, свобод та інтересів громадян України, забезпечення безпеки в регіоні Чорного і Азовського морів.

Крім того, проєкт Постанови пропонує засудити примусову паспортизацію РФ громадян України на тимчасово окупованих територіях, і закликати іноземних партнерів не визнавати ці документи, посиливши тиск на Росію з вимогою припинити незаконну паспортизацію.

Кримська платформа 2021 - про що раніше писав Главред:

У вересні 2020 року Володимир Зеленський анонсував створення Кримської платформи. Мета ініціативи - об'єднати сили з деокупації Криму.

В установчому саміті беруть участь 46 країн і міжнародних організацій. До Києва прибули 14 голів держав, урядів та ЄС.

Низка країн також представлена на рівні послів.

Саміт формують 4 тематичні панелі: про невизнання спроби окупації Криму, мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток, відновлення прав кримськотатарського народу.