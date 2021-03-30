Україні світить першість: прийнято важливий закон щодо цифрових паспортів

Парламент підтримав законопроєкт щодо електронних паспортів / Фото facebook.com/fedorov1991

Верховна Рада у вівторок, 30 березня, прийняла проєкт закону, яким прирівняла цифровий паспорт до паперового варіанту.

За документ (№4355) проголосували 302 народних депутати, свідчать результати голосування, яке транслювалося на YouTube-каналі RadaTVchannel.

Якщо документ схвалить спікер парламенту й підпише президент Володимир Зеленський, Україна стане першою у світі країною, в якій з цифровим паспортом можна буде мати такі ж можливості, як і з паперовим.

Нагадаємо, влада України вирішила створити у нашій країні "державу в смартфоні", для цього було запущено додаток Дія.

Додаток презентували на початку лютого 2020 року, спочатку у ньому був доступ до електронного посвідчення водія, а наприкінці квітня в Дії стали доступні цифровий паспорт громадянина України та закордонний паспорт.

Кабмін своєю постановою від 15 квітня 2020-го прирівняв цифрові документи в Дії до їх паперових аналогів. Попри рішення уряду, електронними паспортами не можна було користуватися для перетину кордону України.

Електронний паспорт громадянина України – що стало доступним завдяки Дії: