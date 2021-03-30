Україні світить першість: прийнято важливий закон щодо цифрових паспортів

Законопроєкт про електронні паспорти підтримали понад 300 нардепів.
Верховна Рада у вівторок, 30 березня, прийняла проєкт закону, яким прирівняла цифровий паспорт до паперового варіанту.
За документ (№4355) проголосували 302 народних депутати, свідчать результати голосування, яке транслювалося на YouTube-каналі RadaTVchannel.
Якщо документ схвалить спікер парламенту й підпише президент Володимир Зеленський, Україна стане першою у світі країною, в якій з цифровим паспортом можна буде мати такі ж можливості, як і з паперовим.
Нагадаємо, влада України вирішила створити у нашій країні "державу в смартфоні", для цього було запущено додаток Дія.
Додаток презентували на початку лютого 2020 року, спочатку у ньому був доступ до електронного посвідчення водія, а наприкінці квітня в Дії стали доступні цифровий паспорт громадянина України та закордонний паспорт.
Кабмін своєю постановою від 15 квітня 2020-го прирівняв цифрові документи в Дії до їх паперових аналогів. Попри рішення уряду, електронними паспортами не можна було користуватися для перетину кордону України.
Електронний паспорт громадянина України – що стало доступним завдяки Дії:
- Дистанційна робота з центрами надання держпослуг;
- Використання поштових послуг;
- Проведення банківських операцій;
- Підтвердження особи у правоохоронних органах;
- Підтвердження віку;
- Реєстрація у готелях;
- Отримання медпослуг;
- Отримання коштів у разі повернення товару;
- Можна потрапити в адмінбудівлі;
- Можна купувати квитки на поїзд та на літак.