Рада прийняла закон, який істотно полегшує життя "євробляхерам"

Рада знизила штрафи при розмитненні євроблях / УНІАН

Верховна рада суттєво знизила штрафи за нерозмитнені "євробляхи". Народні депутати схвалили у другому читанні законопроект № 4644-д.

"За" проголосували 237 депутатів Ради.

Документ вносить зміни до Митного кодексу. Закон знижує штраф за незаконне перебування авто в Україні зі 170 тисяч гривень до 8,5 тисячі гривень. Після сплати штрафу можна або вивезти авто за кордон, або розмитнити його в Україні.

До другого читання із закону прибрали норму про розроблення та затвердження Кабінетом Міністрів тимчасового порядку виконання митних формальностей при митному оформленні авто на єврономерах, адже воно відбуватиметься відповідно до Митного кодексу.

Передбачено, що транспортні засоби мають бути особистого користування, які були у використанні та з року випуску яких пройшло більше 5 років, і які класифікуються за товарними позиціями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонн) згідно з УКТ ЗЕД. Мова про авто, які станом на 31 грудня 2020 року перебували у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

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Виключається необхідність фізособи двічі сплачувати до державного бюджету штраф за нерозмитнену машину у разі, коли така сплата вже відбулася при вивезенні цього транспортного засобу з території України (наприклад, з метою зняття його з обліку в іноземній країні).

До 270 днів збільшується термін дії спрощення розмитнення автомобілів для учасників бойових дій. Але за умови документального підтвердження їх перебування більше 90 днів з дня набрання чинності Законом безпосередньо на території проведення операції Об'єднаних сил.

Крім того, пільгове митне оформлення, яке встановлюється цим законопроектом, не поширюється на:

транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу,

спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби,

моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей.

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