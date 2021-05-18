Депутати дозволили торгувати державною землею через Мережу: що зміниться

Парламентарі дозволили торгувати державною землею через Інтернет / УНІАН

Верховна Рада у вівторок, 18 травня, у другому читанні прийняла проєкт закону №2195, яким запроваджується продаж державної землі через інтернет-аукціони.

За документ проголосували 272 нардепи (для прийняття документа потрібно 226 голосів), свідчать результати голосування, яке транслював YouTube-канал парламенту.

Проєкт закону прийнято у межах проведення земельної реформи. До законопроєкту до другого читання було подано понад 770 поправок.

Для того, щоб закон набув чинності, документу необхідно пройти кілька етапів. Спочатку його мають підписати спікер парламенту Дмитро Разумков та президента Володимир Зеленський. Потім закон буде опубліковано в офіційному виданні Ради – в газеті Голос України.

Продаж землі в Україні 2021 – що зміниться після того, як новий закон набуде чинності:

Державну землю продаватимуть в єдиній електронній торговельній системі в режимі онлайн. Переможцем, як і на будь-яких інших торгах, буде вважатися той, хто запропонує найвищу ціну;

Буде три раунди торгів: один раунд – це підвищення ставки. Ставку можна підвищувати не менше ніж на 1% від стартової ціни лота;

Інформацію про лоти буде розміщено у Мережі;

Реєструватися на участь в торгах можна з будь-якої точки;

Інформація про учасників торгів буде закрита до завершення торгів;

У торгах зможуть брати участь не менше двох осіб.

Зараз в Україні землю продають на офлайн-аукціонах – на торгах присутні учасники й піднімають ставки, показуючи таблички.

Нагадаємо, Рада прийняла у першому читанні закон про продаж державної землі через Мережу у листопаді 2019 року. Тоді за документ проголосували 262 народних обранці.

Парламент 31 березня 2020 року схвалив законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення. Володимир Зеленський підписав документ наприкінці квітня того ж року.

Законом передбачена поетапна земельна реформа в Україні: з 1 липня поточного року сільськогосподарські землі (максимум – 100 гектарів) дозволять купувати лише фізособам-українцям, з 1 січня 2024-го землю дозволять купувати і юридичним особам (максимальна площа зросте до 10 тисяч гектарів).