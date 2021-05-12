Розкрито подробиці обшуку в будинку Медведчука у Києві

У будинку Віктора Медведчука в Києві обшук тривав до першої години ночі 12 травня, повідомив нардеп / УНІАН

В Києві обшук у будинку Віктора Медведчука – голови політради партії Опозиційна платформа – за життя та кума президента Російської Федерації Володимира Путіна, завершився у середу, 12 травня, о 1:00.

Нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич сказав Telegram-каналу PavlovskyNews, що обшук проведено у коректній формі.

Політик стверджував, що кум Путіна знаходиться на території України та не стане ховатися від правоохоронців.

Народний обранець також вважає, що Медведчук не порушив закон, діючи в захопленому Росією Криму, оскільки у 2014 році Верховна Рада двома законами врегулювала ведення діяльності на півострові.

Сам Медведчук стверджує, що обшук був незаконним, йдеться на сайті ОПЗЖ. Лідер політсили додав, що правоохоронці не знайшли нічого забороненого.

Нагадаємо, 11 травня близько 16:00 стало відомо, що у Києві на вул. Монтажників правоохоронці почали обшукувати будинок, в якому живе Віктор Медведчук. Пізніше з'явилася інформація, що обшук йде у справі про видобуток газу в Криму.

Правоохоронці вважають, що у 2015-му політик вступив у змову з російською стороною для видобутку газу в Чорному морі й передав унікальні дані про кримські родовища. Медведчука звинуватили у держзраді.

Раніше в Україні запровадили санкції проти Віктора Медведчука та його дружини – телеведучої Оксани Марченко, за фінансування тероризму. Обмежувальні заходи, зокрема, потрапила ділянка нафтопроводу Самара – Західний напрямок.