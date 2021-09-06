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Разумков анонсував "чистку" в Кабміні та озвучив терміни

6 вересня 2021, 18:09

Спікер парламенту зазначив, що до деяких міністрів "є питання".

Зеленський, Разумков
Дмитро Разумков зазначив, що деяких міністрів чекає "добровільно-примусова" відставка / Reuters

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков оцінив можливість кадрових змін у Кабінеті Міністрів восени 2021 року. За словами спікера, деякі керівники міністерств будуть змушені покинути посаду в "добровільно-примусовому форматі".

"Відставки можливі... Дійсно, є міністри, до яких є питання. До деяких - і у мене особисто. Я поки не буду переходити на прізвища", - цитує Разумкова "24 канал".

читайте такожВідставка Кличка: ЗМІ дізналися, кого можуть призначити головою КМДАСпікер Верховної Ради також зазначив, що в Кабміні є міністри, які можуть покинути посаду за власним бажанням.

"Є ті, хто, можливо, самостійно піде у відставку, а є ті, хто в "добровільно-примусовому форматі" може покинути Кабінет Міністрів", – уточнив голова парламенту, і додав, що кадрові ротації в уряді можуть відбутися після першого пленарного тижня шостої сесії Верховної Ради.

Відставки в Кабміні - про що повідомлялося раніше:

Главред писав, що міністра охорони здоров'я України Максима Степанова відправили у відставку 18 травня.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який з 2014 року безперервно займав пост глави МВС, пішов у відставку 15 липня. Його місце зайняв Денис Монастирський.

Також з'явилися чутки про відставку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. На цю посаду можуть претендувати міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов і міністр економіки Олексій Любченко, прогнозує політолог і кандидат наук з державного управління Віктор Таран.

Автор: Сергій Кущ
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відставка Кабміну Дмитро Разумков
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