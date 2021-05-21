Разумков зізнався, чому й досі не прищепився від коронавірусу

Він висловив думку, що низка людей могли б вакцинуватися за свій рахунок, "щоб не навантажувати державний бюджет".
Спікер парламенту Дмитро Разумков ще не вакцинувався від COVID-19, Про це чиновник сказав в ефірі одного з українських каналів, пише УНІАН.
"Поки не вакцинувався. Перехворів, у мене є антитіла... Я свого часу говорив, що буду вакцинуватися за свій рахунок. Станом на сьогодні, поки що, на жаль, у вільному доступі вакцин немає", - зазначив Разумков.
Він висловив думку, що ряд людей могли б вакцинуватися за свій рахунок, "щоб не навантажувати державний бюджет".
Коронавірус в Україні - останні новини:
- 18 травня в Україну прибула ще одна партія вакцини від коронавірусу Pfizer. Її доставили в аеропорт "Київ".
- 18 травня Міністерство охорони здоров'я оновило зони карантину в Україні. Зокрема, Донецьку область перевели в" помаранчеву "зону, а Черкаська область стала"жовтою".
- Прийом анальгетиків і жарознижуючих препаратів (таких як парацетамол, Аспірин, Ібупрофен) після вакцинації від коронавірусу може негативно вплинути на формування антитіл. Цю закономірність виявили фахівці медичної школи Університету Дьюка в США.
Автор: Катерина Трохимчук