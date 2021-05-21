Разумков зізнався, чому й досі не прищепився від коронавірусу

Разумков не зробив щеплення від коронавірусу / УНІАН

Спікер парламенту Дмитро Разумков ще не вакцинувався від COVID-19, Про це чиновник сказав в ефірі одного з українських каналів, пише УНІАН.

"Поки не вакцинувався. Перехворів, у мене є антитіла... Я свого часу говорив, що буду вакцинуватися за свій рахунок. Станом на сьогодні, поки що, на жаль, у вільному доступі вакцин немає", - зазначив Разумков.

Він висловив думку, що ряд людей могли б вакцинуватися за свій рахунок, "щоб не навантажувати державний бюджет".

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