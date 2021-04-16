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Розвідники з'ясували, яким чином Росія може атакувати Україну

16 квітня 2021, 22:54

На 20 квітня кількість особового складу в Криму та біля кордонів із Україною зросте до 110 тисяч осіб.

армія, Росія, військові, російські військові
Три сценарії нападу Росії на Україну назвали в Міноборони / Reuters

Рівень загрози застосування військової сили з боку Росії зріс, оскільки Росія хоче зберегти Україну у сфері свого геополітичного впливу.

"У цілому, аналіз середовища безпеки навколо України свідчить про зростання рівня загрози застосування військової сили з боку РФ. Мета - зберегти Україну у сфері свого геополітичного впливу, змусити її відмовитися від євроатлантичних прагнень та вирішити питання окупованих територій на умовах Москви", — заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Кирило Буданов на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки, пише пресслужба відомства.

За оцінками ГУР Міноборони України, Росія може реалізувати три варіанти дій проти України:

  1. демонстрація сили біля держкордону України і в Криму;
  2. військова операція Збройних сил РФ з метою вирішення проблеми водопостачання Криму із захопленням частини території південних областей України;
  3. провокування підрозділів Об'єднаних сил України на реалізацію військових дій на непідконтрольних територіях з подальшим звинуваченням України в порушенні існуючих домовленостей.

Буданов розповів, що станом на початок березня поточного року поблизу державного кордону України були розгорнуті Збройні Сили Російської Федерації у складі двох армій військово-повітряних сил та протиповітряної оборони, а також Чорноморського флоту. Він додав, що в готовності перебували 28 батальйонних тактичних груп.

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Загальна чисельність розгорнутої групи, за його словами, становила 89 тисяч осіб.

Буданов зазначив, що на 20 квітня кількість особового складу в Криму і біля кордонів з Україною зросте до 110 тисяч осіб.

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