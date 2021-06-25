Референдум і відмова від ОРДЛО: Зеленський оголосив про сценарій України щодо Донбасу

Українці повинні розуміти, що конфлікт на Донбасі може затягнутися на довгі роки - Зеленський / УНІАН

Якщо Києву не вдається досягти компромісу у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі, то Україна буде змушена побудувати стіну з окремими районами Донецької та Луганської областей. Складне для країни питання вирішуватиметься на референдумі. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У інтерв'ю для програми VIP з Наталією Мосейчук на каналі 1+1 він розповів про те, що до сценарію з побудовою стіни Київ може перейти у тому випадку, якщо державі не вдасться домовитися з США і Росією з приводу нових угод щодо Донбасу.

"Якщо у нас не вийде будь-яких альтернативних домовленостей з США, з РФ, окремо з Європою і паралельно у нормандському форматі. Якщо все це не вдасться, то про стіну голосуватиме народ України", - зазначив Зеленський.

Також глава держави додав, що питання побудови стіни є складним. У всіх має бути розуміння того, що конфлікт на Донбасі може затягнутися на довгі роки.читайте такожОсобливий статус Донбасу і Конституція: у Кравчука розкрили плани щодо перезапуску Мінських угод

"Про Донбас, або про ту або іншу "стіну" - це точно не популярно, не популістськи, це буде складне питання, якщо ми до цього дійдемо, я хочу, щоб люди зрозуміли, що це на багато років", - підкреслив Володимир Зеленський.

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Перемовини щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський у травні заявляв, що якщо Києву не вдасться врегулювати конфлікт на Донбасі шляхом перемовин, вирішення питання буде винесено на всеукраїнський референдум.

Глава української делегації в ТКГ щодо Донбасу Леонід Кравчук сказав, що прогресу у перемовному процесі не буде допоки, доки сторони не проведуть ревізію Мінських угод. До того ж не можна допустити, щоб домовленості були вигідні виключно Росії.

Учасниця делегації України в ТКГ Татьана Іванова вважає, що Мінські угоди втратили свою актуальність, тому їх слід переглянути. Вимог щодо змін до Конституції та особливого статусу Донбасу бути більше не повинно, тому що в країні відбулася реформа децентралізації влади.