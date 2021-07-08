Релізація реформ і крапка: у Єврокомісії назвали умову для надання допомоги Україні

МВФ вимагає від України повної реалізації реформ / The Kiev Times

Виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс озвучив умову для отримання Україною другої транш макрофінансової допомоги. Українська сторона зобов'язана виконати комплекс узгоджених політичних заходів.

Таку заяву Домбровкіс зробив в ході конференції з питань реформ в Україні.

"ЄС може виділити другий транш, коли будуть виконані узгоджені заходи політики. Останнім часом намітився явний прогрес. Однак всі невиконані політичні умови повинні бути швидко реалізовані, поряд зі співпрацею України з МВФ", - заявив Домбровскіс.

Для отримання ще 600 млн євро допомоги українська влада повинна реалізувати важливі європейські реформи.

"По-перше, судова система, де реформи вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів повинні включати конструктивні пропозиції Венеціанської комісії", - додав представник ЄС.

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Крім цього, він підкреслив, що держава повинна цілеспрямовано боротися з корупцією, яку необхідно подолати найближчим часом.

Європа чекає від української влади істотне поліпшення умов для бізнесу і остаточний і ефективний перехід держпідприємств на корпоративне управління.

Нагадаємо, у квітні глава українського Мінфіну заявив, що Україна очікує отримати ще 600 млн євро допомоги від ЄС до вересня 2021 року. Проте, нещодавно в Мінекономіки сказали, що нічого страшного в країні не станеться і без грошей Європи. "Україна не відчує жодних економічних потрясінь, якщо цього року не отримає черговий транш від Міжнародного валютного фонду в рамках діючої кредитної програми для країни", заявив перший віце-прем'єр - міністр економіки Олексій Любченко.

Боротьба з корупцією в Україні: як влада виконує вимоги МВФ

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13 лютого в МВФ зробили заяву про завершенні роботи місії за програмою stand-by в Україні. Однак домовленості про надання траншу так і не були досягнуті, оскільки в МВФ вимагають реалізації судової та антикорупційної реформи в Україні.

14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що не проти співпраці України з МВФ, але не таких умовах, як хоче Фонд. Зеленський зазначив, що в Україні йде війна, тому "несправедливо висувати до нашої країни такі ж вимоги, як до інших держав".