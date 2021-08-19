Рішення РНБО і удар по Криму: Зеленський закликав Захід розібратися з майном чиновників Росії

Найефективніші санкції проти росіян може впровадити Захід - Зеленський / УНІАН

Україна не повинна дискредитувати Раду національної безпеки і оборони шляхом запуску санкцій проти окупаційних адміністрацій Криму, оскільки такі обмеження не працюють. Щодо цього питання слід вести перемовини із Заходом, який реально може впровадити ефективні санкції проти російських чиновників і пов'язаного з ними майна. Про це заявив глава держави Володимир Зеленський.

У інтерв'ю Українській правді він розповів про те, що Київ наразі не бачить сенсу в санкціях проти російських загарбників у Криму, тому що подібні заходи не призведуть до належного ефекту. Українська держава тільки дискредитує РНБО.

За словами Зеленського, Україна повинна запускати санкції тільки у тих напрямках, де обмеження дійсно працюватимуть. Треба звертатися до США, Франції, Німеччини та Великобританії, які вплинуть на бізнес, банківські рахунки та інше майно тих, хто причетний до репресій в окупованому Криму. Київ співпрацює з цими країнами щодо санкцій, які працюють.

"Але якщо ми щодня, наприклад, рішенням РНБО будемо впроваджувати санкції проти тимчасових керівників, яким від цього зовсім не боляче, я вважаю, що ми просто дискредитуємо РНБО", - вважає президент.

Також він додав, що Україна вже впроваджувала персональні обмеження щодо військових з Росії. Однак як систематичний механізм такі дії навряд чи допоможуть вплинути на ситуацію.

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читайте такожСША, Британія, Німеччина і Туреччина приїдуть на Кримську платформу: оголошено повний список учасників"Я дивлюся: ну впровадили? Впровадили. Показали, що у нас спільна позиція з іншими країнами, так не можна. Але постійно впроваджувати санкції проти тих, на кого ці санкції не впливають – я вважаю, що це не дієвий спосіб", - підкреслив Володимир Зеленський.

Заяви Зеленського про Крим

Президент Володимир Зеленський у одному зі своїх інтерв'ю емоційно заявив про те, що для росіян, які захопили Крим, ця земля не є рідною, на відміну від українців. Глава держави уточнив, півострів ніколи не буде "російською територією".

Крім того, Зеленський назвав Крим "своєю землею" і додав, що півострів все одно повернеться до складу України, тому що історію переписати неможливо.

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу у відповідь заявив, що влада в Україні змінюється, у той час, коли Крим, мовляв, "був і буде російським".

19 серпня президент Зеленський зробив заяву про те, що Україна повинна посилити роботу щодо вирішення питань, пов'язаних з поверненням окупованого Криму під політичний контроль Києва. Як вважає гарант, цьому повинна посприяти Кримська платформа.