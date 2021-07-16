Рішення Зеленського і візит Кента в Україну: у Авакова розкрили деталі відставки глави МВС

Авакова попросив піти у відставку президент Зеленський - Геращенко / УНІАН

Президент Володимир Зеленський попросив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова піти у відставку. Рішення готувалося досить давно. Ситуація з приїздом тимчасового повіреного США у справах України Джорджа Кента не має відношення до відходу Авакова з посади. Про це заявив колишній заступник голови МВС Антон Геращенко.

У ефірі телеканалу Україна 24 він сказав про те, що Аваков з самого початку не хотів довго займати пост міністра внутрішніх справ. Він не планував працювати навіть рік і мав намір займатися врегулюванням інших питань. Однак ситуація склалася кардинально інакше.

"Арсен Аваков ніколи не планував бути вічно міністром внутрішніх справ. Як людина, яка з ним працювала 17 років, можу сказати, що в день його призначення в лютому 2014 року, коли на вулицях Києва ще не просохла кров невинних жертв, він не планував працювати навіть рік. Він думав, що це тимчасове рішення після Майдану, що потім він піде займатися іншими питаннями. Але так розпорядилася доля", - зазначив Геращенко.читайте такожЧому Аваков різко захотів у відставку

За його словами, Зеленський, який попросив Авакова піти у відставку, особисто не обіцяв главі МВС, що він займатиме пост міністра внутрішніх справ весь президентський термін шостого глави держави. Рішення було прийнято давно, і Аваков поставився до цього спокійно. Візит американського повіреного жодним чином не позначився на цій ситуації.

"Володимир Зеленський не обіцяв Арсену Авакову, що вони працюватимуть разом весь термін президентства. Рішення президента було – запропонувати Арсену Борисовичу піти у відставку, Арсен Борисович прийняв це рішення, воно було абсолютно спокійне, виважене, воно досить давно готувалося. І у вузькому колі це було давно відомо. Жодного відношення візит і зустріч з тимчасово повіреним США Джорджем Кентом не мали до подій щодо відставки міністра, як і багато інших домислів з телеграм-каналів", - підкреслив Антон Геращенко.

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Відставка Авакова з поста глави МВС

У середу, 13 липня, видання НВ повідомило, що Банкова розглядає сценарій призначення секретаря РНБО Олексія Данілова на посаду міністра внутрішніх справ. В РНБО і сам Данілов не підтвердили, але й не спростували цю інформацію.

Увечері того ж дня низка українських ЗМІ повідомили, що 15 липня Верховна Рада розгляне відставку Арсена Авакова з поста міністра внутрішніх справ, а сам глава МВС вже написав відповідну заяву. Пізніше інформація офіційно підтвердилася.

У четвер, 15 липня, Верховна Рада проголосувала за відставку Арсена Авакова з поста міністра внутрішніх справ. Рішення підтримав 291 парламентарій. Аваков був главою МВС з 27 лютого 2014 року.

У Раду вже внесено подання про призначення новим міністром внутрішніх справ Дениса Монастирського -н ародного депутата від фракції Слуга народу, голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.